Igrala je za Zagreb, a sad šokira: ‘Širila sam noge, davala sam svima, a ovaj me i tukao’

Autor: Dnevno GIŠ

Jedna od najboljih i najatraktivnijih sportašica iz regije, koja je nakon uspješne košarkaške karijere i loših veza te siromašnog, ali sretnog djetinjstva, pokrenula vlastitu stranicu za odrasle na platformi ‘Only fans’, otvorila je nedavno dušu u emisiji ‘Na terapiji’.

Milica Dabović imala je nadasve buran ljubavni život, u kojem je bila žrtva fizičkog i psihičkog maltretiranja od strane njenog bivšeg dečka Šime Simon Šiklića, koji je zbog toga osuđen i morao je napustiti Srbiju.

No Milica ima i sina Stefana, a tko mu je otac nije se znalo dulje vremena, jer je Dabović govorila kako je ime oca njenog sina Vuk, no na kraju se ispostavilo kako je to izvjesni Ljubomir te je po bivšoj košarkašici i psihički bolesna osoba s dijagnozom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milica Dabovic (@stefanovamama13)









Dijeli smo red čokolade

Dabović se u emisiji ‘Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović prisjetila svojeg djetinjstva i dala pomalo drugačiju sliku od njene sestre Jelice Dabović, koja je svjedočila kako ih je otac tukao.

“Koga uopće zanima jeli nas nas otac tukao ili nije, ja to ne gledam tako to gledam kroz život, ja kroz život gledam dobre stvari i takve stvari me jačaju i rade od mene dobrog čovjeka, kao što i želim da moj sin Stefan bude dobar čovjek”, rekla je Dabović i prisjetila se siromašnog djetinjstva:









“Moja mama je imala invalidninu od 20 eura, a otac plaću od 300 eura, nas četvero, tri sestre i brat, dijeli smo jedan red čokolade na četiri kockice, a ne čokoladu na četiri reda”, opisala je djetinjstvo, ali je rekla i kako nisu bili gladni i kako ju je njen otac stalno podupirao da bude najbolja, da zabije najviše koševa, a ne da dodaje.

Ostavila iza sebe

Odnos sa ocem njenog sina Stefana Milica je rekla kako je ostavila iza sebe, ali i da se neće miješati u odnos njih dvojice, ako će njen sin imati potrebu izgraditi nekakav odnos s tatom.

Dabović se prisjetila i kada je njen sin svakog muškarca u njenoj blizini zvao tata, ali ona mu nije mogla objasniti kako je njegov otac ‘lažov i lopov’ pa se sjetila kada je sin joj rekao kako zna da je njegov tata loš i da je radio loše stvari i da će kad naraste ka istući, na što mu se ona usprotivila, ali i dodala kako ponekad lupi dijete po guzi.

Prisjetila se i kako je imala još jednu sestru koju nikada nisu dali njenoj majci i ocu u rodilištu, onda se raspričala i o njenim vezama, koje nisu bile najbolje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milica Dabovic (@stefanovamama13)

Tukao me danima

Dabović je po vlastitom priznanju bila u jako lošim vezama, sa Šimom je ušla u vezu jer je tražila nekog bez emocija, ali da bude dobar i da može roditi dijete, ali se kako sama kaže zeznula.

Dabović se prisjetila jedne scene koju ne može izbrisati iz glave, a to je kada je zabila prste u oči tadašnjeg partnera Šime Šiklića, kako bi se obranila od njegovih napada.

Ipak Milica Dabović se na kraju odmaknula od svih loših trenutaka u životu i sada kaže kako je pronašla ljubav i da shvača kako bivše muškarce zapravo nije ni volila. Cijelu emisiju pogledajte OVDJE.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milica Dabovic (@stefanovamama13)

Moćna majka

Milica je i nakon što je otvorila Only Fans stranicu bila obasuta kritikama, na koje je odgovorila vrlo žustro.

“Zamislite koliko smo mi životno osakaćeni kada žene i muškarci imaju potrebu vrijeđati me i konstantno mi spominjati dijete. Ja na videu ili slici ne vidim ništa golo!!?? Osim žene koja izgleda moćno, zgodno i sretno! Ne brine što će druga djeca iskompleksirane nekolicine roditelja reći s obzirom na to da vrlo dobro zna tko mu je majka!”, napisala je Milica, misleći na svojeg sina Stefana.

“Majka mu je šampion, hvala Bogu, rodila ga je, ‘osvojila’ penziju, ima svoj brend, zgodna, otvorena, ništa od Boga više ne traži. Nikoga prevarila, uništila, pokrala, ubila”, nastavila je Milica.

Život je jedan

“Jedan je život, uživajte, volite se i ne pratite ako vam se ne sviđa. Ološe koji vrijeđaju nitko ne podnosi, meni osobno ne štetite, ja vam sažalijevam, ali po kratkom postupku blokiram jer u mojem životu nema mjesta za pljuvačinu. Ja bih najviše voljela da vas mogu izliječiti, ali za za zlobu, ljubomoru i zavist je potreban pravi profesionalac… Dobro mi je u svojoj koži i uvijek gledam one prelijepe komentare koji me dižu u nebesa! Ponosna sam!! Hvala vam.”

Ranije, u jednom intervjuu, Milica je govorila o odnosu s muškarcem s kojim više nije u vezi, ali i o svojim vezama s muškarcima generalno.

“Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, voljela, davala i sve na sve što postoji. Oni su od mene doslovno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac”, rekla je Milica o samoj sebi.

S vremenom, postala je oprezna.

“Sada slušam i jako mi je zanimljivo, učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dvije ruke i dvije noge a igrao si samo košarku i napravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam”, rekla je.