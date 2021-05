HRVATSKE ZVIJEZDE HUMANITARCI U HVALEVRIJEDNOJ AKCIJI: ‘Mi to možemo!’

Mladoj Tonki nedavno je dijagnosticirano iščašenje kuka, a njena obitelj nema lift u zgradi što im otežava svakodnevni život.

Zato su mnogi hrvatski sportaši sudjelovali u akciji te pozivaju ostale da se pridruže u prikupljanju sredstava za malu Tonku.

Na videu su se pojavili Ivica Kostelić, Ivano Balić, Dino Rađa, Vedran Ćorluka, Dudo Šimenc, Igor Bišćan, Petar Metličić, Gordan Kožulj, Deni Lušić…

Objavu s Facebooka njenog oca Vedrana prenosimo u cijelosti:

“Dragi naši prijatelji,

naravno da bi Ivana i ja dali sve na svijetu da ne moramo pisati ovakve statuse. Ali život često nije onakav kako ga mi zamišljamo. Nama pogotovo nije takav zadnjih 6 godina. Vjerojatno znate da je Tonki odnedavno dijagnosticirano iščašenje kuka, koja nam dodatno komplicira ionako tešku situaciju. I što god da liječnici odlučili, naša životna realnost je postala takva da ne možemo više funkcionirati bez dizala. Iako bi nama zapravo trebao potpuni drugačiji stambeni prostor (kuća prizemnica), to naša situacija i prenapregnute financijske mogućnost zbog svih troškova ne omogućavaju. I tako je nekolicina mojih divnih prijatelja iz jedne naše male župne zajednice, pokrenula inicijativu da nam se pomogne skupiti za kupnju i ugradnju dizala. Sami su se već financijski izložili i neizmjerno sam im zahvalan na tome. Ali trebamo i vašu pomoć jer je cilj skupiti 184.000 kuna + PDV koliko sve skupa košta. Kako bi lakše došli do željenog cilja, zamolio sam i svoje sportske kolege i prijatelje da daju podršku Tonki ovoj akciji kroz jedan video koji su snimili. Sportaši su uvijek imali veliko srce i bili velika obitelj, a to su pokazali i na ovom primjeru. Stoga, najveća moguća hvala Vedranu, Dinu, Ivici, Ivanu, Dudi, Peri, Igoru, Gordanu, Deniju… Sve vas dragi prijatelji pozivam da pogledate ovaj video i još jednom se prisjetite ovih sportskih i ljudskih velična. Oni koji su u mogućnosti nam pomoći to mogu učiniti uplatom na žiro račun: