GAZDA CHELSEAJA I NJEGOVA IGRAČKA OD MILIJARDU EURA: Pogledajte jahtu s proturaketnim sustavom. Gradi novu od 500 milijuna eura

Autor: F.F

Vlasnik Chelseaja Roman Abramovič jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu te se njegova vrijednost procjenjuje na otprilike 13 milijardi eura. Kada ne troši na kupovinu novih nogometaša, Abramovič voli kupiti dobru jahtu.

Engleski list The Sun prenosi kako se u Njemačkoj, točnije u Bremerhavenu, trenutno proizvodi najnovija igračka ruskog tajkuna. Riječ je o jahti po imenu Solaris čija izgradnja košta vrtoglavih 430 milijuna funti, što je otprilike 500 milijuna eura. Solaris bi trebao biti dugačak 140 metara te će imati 48 kabina. Moći će primati 36 putnika te 60 članova posade. Trebala bi imati i 2 napredna motora, što ju čini jednom od najmoćnijih jahti na svijetu, ako ne i najmoćnijom.

Abramovičeva sadašnja jahta vrijedi preko milijardu eura

Eclipse je ime jahte na kojoj trenutno uživa Roman Abramovič, a nakon svih dodatnih radova vrijednost joj se procjenjuje na preko milijardu eura. Izgrađena je 2010. godine te je potpuno renovirana 5 godina kasnije. 168 metara dugačka jahta ima svoj proturaketni sustav! Eclipse ima 24 kabina, 2 bazena, jacuzzi, saune pa čak i svoj noćni klub. Abramoviči ne moraju napuštati svoju jahtu čak ni kada žele u kino jer i to postoji na Eclipseu. Uz to ima i svoj frizerski salon, dječju igraonicu, sobu za sastanke te malu podmornicu koja može ići do 50 metara dubine.

Navodno poklonio jahtu Putinu









Abramovič je navodno poklonio 28 milijuna eura vrijednu jahtu po imenu Olympia svom prijatelju Putinu 2002. godine. Odvjetnici bogatog Rusa tvrde da su te informacije neutemeljene, piše The Sun.