(FOTO) ŠTO ĆE JOJ BADIĆ? Naša slavna bivša skijašica u toplesu krstari po Jadranu

Uživa na našem moru

Bivša hrvatska skijašica, Nika Fleiss, profesionalni sport ostavila je iza sebe i posvetila se nekim novim poslovima. Ipak, trenutno se ne bavi ni njima već uživa na krstarenju Jadranom i živi punim plućima.

Društvo joj prave prijatelji, a svoje pratitelje na Instagramu često obraduje fotkama s putovanja. Mnogo puta one su s drugog kraja svijeta, ali ipak su najljepše one nastale u Lijepoj našoj. One posljednje, pak, zagolicale su maštu mnogih jer Nika uživa u ljetu u toplesu.

☀️ A post shared by Nika Flei💲💲 (@nikafleiss) on Aug 12, 2018 at 11:33am PDT

Breakfast with a view ☀️ A post shared by Nika Flei💲💲 (@nikafleiss) on Aug 11, 2018 at 2:26am PDT

Komplimenata pod njezinim fotkama ne nedostaje, a kako i bi kada Fleiss izgleda kao milijun dolara.