(FOTO) ŠAMPIONKA S BALKANA SE UDALA: On je multimilijunaš i 12 godina stariji od nje!

Simona Halep, najbolja rumunjska tenisačica koja je u bogatoj karijeri bila i prva na svijetu, uplovila je u brak. Halep se udala za Tonija Iuruca, bogatog poduzetnika korijenima iz Makedonije, koji je financijski ‘težak’ barem nekoliko stotina milijuna američkih dolara.

Rumunjska tenisačica i njezin novi suprug time su okrunili svoju ljubavnu vezu, a priča o njima privukla je pozornost i zbog generacijske razlike. Halep će uskoro proslaviti 30. rođendan, dok je Iuruc 12 godina stariji od nje.

Halep i njezin dragi rekli su sudbonosno ‘da’ na svečanosti u Rumunjskoj, u Constanti, gdje je nekadašnja prva tenisačica svijeta rođena, a ondje i živi.

Opisujući osjećaje, Rumunjka je kazala da se teško mogu usporediti s onima koje je imala pobjeđujući na teniskim terenima, no svaka velika priča joj je posebna. Novi veliki korak u privatnom životu dobio je posebno mjesto.

Na vlastitom profilu na Instagramu, Halep je sa svojim pratiteljima, pratiteljicama i ostalima podijelila fotografije sretne večeri sa svojim dragim, u društvu njihovih najbližih.

Među ostalima, s čestitkom se javio i Rumunjkin dugogodišnji trener, Australac Darren Cahill.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! 🍾💃🕺 pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ

— Darren Cahill (@darren_cahill) September 15, 2021