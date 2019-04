(FOTO) RUSKA SEKS-BOMBA SKINULA SVE SA SEBE! Erotskim slikama nagradila uspjeh svojih hokejaša

View this post on Instagram

Всем спасибо за сезон! 💚 Мы все молодцы: и болельщики, и тренеры, и игроки и Юха Метсола в особенности! 💪🏼 Это хороший сезон и его можно занести в актив✅ Никто, кроме жителей Башкирии, не верил и не ожидал, что “Салават” выбьет лидеров и даст бой “Авангарду”. Но наконец-то проявился характер и сила “Салавата Юлаева”, таким наш клуб должен быть всегда и Кубок Гагарина вернется в Уфу!🏆 Спасибо @hcsalavat и @salavat_fans, знатно пошумели! ЭТО БЫЛА СЛАВНАЯ ОХОТА!💚👍🏼