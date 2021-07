(FOTO) ROĐENDAN VATRENOG ZA PAMĆENJE! Upao gost iznenađenja na Lovrenov party: ‘Žena i on pali na guzicu!’

Danas, 5. srpnja, rođendan slavi naš reprezentativac Dejan Lovren. Proslava se održala u njegovom hotelu Joel u Novalji. Okupili su se prijatelji, obitelj, rodbina, menadžeri, a pojavio se i Mladen Grdović na Dejanovo iznenanđenje.

“Dejan nije znao da mu je pripremljeno iznenađenje, došao sam iza ugla i počeo pjevati: “Evo mene moji ljudi…” On i supruga pali su na guzicu.”

Na pitanje kako je došlo do iznenađenja bez Lovrenovog znanja rekao je:

“Mislim da mu je to mlađi brat namjestio. Nije bilo lako sačuvati tajnu. Kako bismo uspjeli, sakrio sam se u novaljskom hotelu Loža, no kad sam prolazi ulicom ljudi su me dozivali: “Mladene, Mladene…”. Srećom nije došlo do Dejana.”

Svratio i Dalić

Mladen je zabavljao naše ‘Vatrene’ u Rusiji nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu. Znali su nekada na rođendanu nazočiti i drugi reprezentativci, ali ovaj puta je otišao svatko svojim putem.

“Dejan me zvao nekoliko puta, ali nisam mogao doći. Nisam imao vremena, a onda se dogodila korona. Sad sam bio slobodan, sljedeći angažman imam na splitskom festivalu”, izjavio je Mladen Grdović za Sportske novosti.

Kratko je došao i Zlatko Dalić, možda samo pet minuta i onda je otišao s obitelji na brod, a Luka Modrić također plovi po jadranskoj obali.







