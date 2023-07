(FOTO) Pogledajte u kakvoj vili uživa Đoković: Milijunaš Jugoslav je nekad tu bio

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok Novak Đoković ima posla na travi Wimbledona, u fokusu mu je tenis i borba za osmi naslov u karijeri na londonskom Grand Slam turniru, a nakon toga, doći će red i na uživanje u ljetnom odmoru.

Đoković je s obitelji često uz more, ali ako želi pobjeći od gužve, može to napraviti u prirodi planine Kosmaj u svojoj domovini, gdje su srpski teniski as i supruga Jelena svojedobno kupili luksuzno imanje i onda se bacili na renoviranje vile koja je središnja atrakcija na posjedu.

Riječ je o zgradi koja se prostire na više od 400 kvadrata, s raskoši u kojoj se može pronaći mir. Poznato je da Đoković to voli, život u prirodi je njegov idealni izbor, a to je naslijedio i od obitelji koja je, iako iz Beograda, uvijek bila vezana i uz planine.





Ovaj posjed su Đokovići kupili od bračnog para Karić koji se u međuvremenu razveo, a nakon što su Jugoslav Karić i bivša supruga Elena Karaman, srpska dizajnerica interijera, krenuli dalje, posjed raskošnog interijera dobio je nove poznate vlasnike.

Dio posjeda je i bazen na otvorenom, za uživanje obitelji Đoković čiji je najpoznatiji član sada usmjeren na borbu za 24. naslov u karijeri na Grand Slam turnirima, čime bi se učvrstio na vječnoj ljestvici najboljih tenisača u povijesti po broju najvećih titula.

Kako je svojedobno na Instagramu podijelila Elena Karaman, u interijeru je i kamin, dobro dođe kada su dani hladniji nego usred ljeta koje traje…

Patio je zbog ovog posjeda bogati Jugoslav Karić, iz poznate i bogate srpske obitelji, a dok za to ima vremena, sada u vili i na imanju može uživati najpoznatije srpsko sportsko obiteljsko ‘stablo’.

Koliko je sve koštalo? Dok su Đokovići obavljali ovu kupnju, u medijima u Srbiji spominjao se iznos od 2,9 milijuna eura za vilu i za sve ostalo na posjedu.