(FOTO) NEMA ŠANSE DA OVO POGODITE, ČAK JE BIZARNO! Znate li koji igrač Dinama ima najviše obožavatelja?

Jedna od posljednjih važnih mjernih jedinica, u modernom nogometu, kod valoriziranja nekog igrača, jest i njegova popularnost na društvenim mrežama. Jačim europskim klubovima, posebice onim koji ciljaju na veću zaradu od prodaje, vrlo je važno da im najveće zvijezde imaju vojsku obožavatelja na društvenim mrežama, jer sve su to potencijalni konzumenti, a nogometaši samim time postaju i ‘influenseri’.

E sada, u hrvatskoj klubovima to i nije najbitnija stavka jer od prodaje dresova, kao ni od ‘influensanja’ nogometaša se ovdje ne živi. No, zanimljivo je pogledati tko to od igrača, financijski i komercijalno najjačeg hrvatskog kluba s europskom reputacijom, Dinama, ima najviše obožavatelja, koliko sam Dinamo ima obožavatelja i kako tu stoje ostale zvijezde Prve HNL. Mjerna jedinica su obožavatelji na Instagramu.

Pazite sad situaciju. U HNL-u igra nekoliko već sada europski poznatih mladih igrača, poput Danija Olma, Marija Gavranovića, Izeta Hajrovića, Livakovića, pa eto i Caktaša, možda i Hebera, ali niti jedan od njih ne može se mjeriti s jednim, već pomalo zaboravljenim, igračem Dinama.

Dinamo ima 142 tisuće pratitelja na Instagramu, a njegov igrač Iranac, Sadegh Moharrami ima čak 567 tisuća obožavatelja. Da, dobro ste pročitali. Iranac ima više obožavatelja od svih gore nabrojanih igrača zajedno, štovišeima ih više od svih prvotimaca zajedno, a tek je pričuva Petru Stojanoviću.

Nije zgorega imati takvog igrača u ekipi makar i ne igrao jer u svojoj državi ima potencijalnih 80 milijuna navijača. U Dinamo stigao ljetos iz najpopularnijeg iranskog kluba Persepolisa za koji se vjeruje da ima 60 milijuna navijača. Stigao je s epitetom ‘wonderkida’ na preporuku Branka Ivankovića.

Danas je član A reprezentacije svoj države i skupio je četiri nastupa, ali je izrazito obožavan u svojoj zemlji, a to nikako ne može naštetiti Dinamu.

Ima tu i još jedna zanimljivost. Znate li tko je drugi HNL-ovac s najvećim brojem obožavatelja na Instagramu? Farouk Miya iz Gorice ima 193 tisuće pratitelja, opet više od Dinama. Miya je reprezentativac Ugande i tamo je vrlo popularan, a za svoju je nacionalnu vrstu odigrao 30 utakmica i zabio 11 golova.