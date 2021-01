(FOTO) NE ŽELI BITI MEDVJEDIĆ: Naša ljepotica odbrusila zbog grudi i stražnjice

Početak nove 2021. godine nije bio namirniji i najveseliji za Paige Spiranac, američku nekadašnju profesionalnu golfericu hrvatskih korijena, koja i danas voli izaći na zelene terene. Spiranac ondje sasvim sigurno uživa, a vjerojatno je i mirnija nego kada pogleda na društvene mreže, na kojima često zna biti kritika koje prijeđu granicu.

Ponekad se nakon svega teško suzdržati, a Spiranac je na takav način u kojem su rukavice skinute ovog tjedna reagirala na Twitteru, objavljujući svima da joj je dosta riječi koje svako malo stižu.

‘To je ludo. Govore mi da izgledam predebelo, premršavo, previše plastično, prestaro, da imam previše šminke, da nema dovoljno šminke, da su grudi prevelike, da mi je stražnjica nedovoljno velika, da sam previše blijeda, da mi je kosa previše plava i da mi nije dovoljno plava, sve u jednom danu’, napisala je Spiranac u svojoj poruci kritičarima.

‘Dečki, ovo nije radionica u kojoj stvarate svojeg idealnog medvjedića. Smirite se’, dodala je popularna nekada profesionalna, a sada rekreativna golferica.

It’s crazy I can be told I look too fat, too skinny, too plastic, too old, wearing too much makeup, not enough makeup, boobs too big, butt not big enough, too pale, hair too blonde, not blonde enough all in one day. Guys it’s not a build a bear workshop over here. Calm it down









— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) January 13, 2021