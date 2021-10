(FOTO) KAKO JE KOLINDA ‘ZAPALILA’ SVIJET! Nikad više takve navijačice hrvatske reprezentacije

Bivša Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović za vrijeme svog mandata pokazala se kao veliki ljubitelj sporta, ali prije svega najviše kao strastveni navijač.

Kolinda je za vrijeme hrvatskog pohoda u Rusiji bila jedan od najvjernijih navijača, a na dodjeli odličja zasjenila je sve spontanom proslavom s Vatrenima.

Nesputano i ležerno izdanje naše tadašnje predsjednice bilo je popraćeno u svim medijima, a ponajprije se pričalo o bliskom odnosu s Francuskim predsjednikom Macronom.

The conversation about 2018 World Cup is not complete without mentioning these two, President Kolinda Grabar-Kitarovic of Croatia and President Emmanuel Macron of France. pic.twitter.com/AcbuTk88e7

