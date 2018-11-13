(FOTO) GRUDI SU JOJ NAJVEĆI NAPRIJATELJI! Obdarena ruska klizačica uvijek je bila u sjeni vlastitog dekoltea
(FOTO) GRUDI SU JOJ NAJVEĆI NAPRIJATELJI! Obdarena ruska klizačica uvijek je bila u sjeni vlastitog dekoltea
Ana Semenovič nekadašnja je klizačica. Ruskinja (38) je ledeni sport ostavila u prošlosti, a sada se bavi manekenstvom, pjevanjem i glumom, a nedavno je priznala da su joj grudi bile jedini pravi protivnik u cijeloj karijeri.
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Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной……….
Naime, zbog bujnog poprsja njezini nastupi uvijek su bili u drugom planu, a natjecala se na Svjetskim prvenstvima 1998. i 2000. godine. Već 17 godina ona je u mirovini, ali velike grudi i dalje su u prvom planu, samo ih sada dobro iskorištava na Instagramu, gdje ima 1,7 milijuna pratitelja.
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Какое счастье любить. Любить всем сердцем , каждой клеточкой, получать удовольствие от Мира который тебя окружает , от работы, друзей, песен , дождя и ветра. От ужина и завтрака, от бокала вина, смеха до коликов, от валяния на диване , от поедания чипсов на ночь😂🤦♀️от смс любимого человека и это все счастье! Любимые, счастье нас окружает в каждом мгновение, просто обнимете этот Мир и полюбите 😘❤️ #мысливслух #анясеменович #счастьевмгновении #позитивщики❤️❤️❤️
“Nije bilo bitno što radim ili što postižem, osvajala medalje za svoju zemlju ili pjevala, moje grudi su uvijek bile u prvom planu. Činilo mi se kao da sam ja jedina s velikim grudima u cijeloj Rusiji”, otkrila je bivša klizačica.
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Иногда так страшно сделать новый шаг, довериться кому-то, наше сердце помнит столько разочарований и боли!🤦♀️😲 Такие слова многие из вас мне пишут в Директ!!! Мне хочется кричать от страха, что многие люди потеряли веру в любовь и здоровые отношения 🤦♀️ В основном такое пишут женщины после развода или разрыва с мужчиной. Девочки мои любимые, в моей жизни было тоже много разрывов, слез и боли, я тоже себе говорила, что больше никогда не влюблюсь и не доверю себя мужчине. Но каждый раз этот разрыв был отличным пинком для меня , я научилась использовать болезненное расставание в плюс 🙌🏻 Бывают разные ситуации в жизни, но только нам решать как к ним относиться. Конечно можно годами купаться в жалости к себе или обиде, а можно смело махнуть рукой на очередного гада, который на танке проехался по твоей судьбе, отряхнуться и пойти дальше радуясь , что этот танк с гадом внутри исчез с твоего горизонта. Обиду и гнев превратить в топливо для прогресса !!! Например наконец выучить английский или постройнеть на пару кг, слетать на море и завести курортный роман на который раньше никак не решалась и вообще стать смелее. Мы все с вами Богини, так зачем нам страдать ? Любите себя, вкладывайтесь в себя любовь, время и деньги, развивайтесь и помните ☝🏼Мужчины любят красивых , светящихся женщин их притягивает состояние счастья исходящие от женщины. Они как бабочки слетаются на ваш свет. Есть конечно такие странные мужчины, которые живут с женщиной из жалости или ещё каких-то странных чувств, но нам такие не нужны. Нам нужны мужчины которым мы смело можем дарить свою любовь, но при этом никогда не забывайте про себя и не залипайте на мужчине. Тогда и гадов станет меньше, проверила на себе , это работает 💪🏼 Хорошего дня мои Богини, хочу вас спросить в каких городах живут мои девочки? Пишите в коментах и может я приеду к вам в город с лекцией по любви к себе 😘😘❤️ #любовьксебе #счасливаяженщина #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️ Photo 📸: @nellyamartirosova MUAH💄: @britskayakaterina_muah Style 👗: @ynastyle
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Любимые, как вы? Хочу поговорить с вами на тему ВЫБОРА🌹: Как часто вы делаете выбор в этой жизни не в свою пользу? Мне раньше было очень трудно сказать другому человеку НЕТ, я часто терпела рядом с собой людей, которые меня раздражали или делали несчастной. В какой-то момент меня это утомило и я пошла учиться на Психолога, я прочитала миллион книг, переходила на огромное количество семинаров и наконец поняла, что я никому и ничего не должна . Я должна только себе , я должна быть СЧАСТЛИВОЙ 🤷♀️ Мы каждый день выбираем с кем общаться, кого впускать в свою жизнь, кому отвечать на смс. Это все и есть выбор в пользу себя, в пользу счастья. Я очень изменилась за то время, когда стала оставлять в своей жизни только тех людей, рядом с которыми мне хорошо! Конечно иногда встречаются люди с которыми ты не можешь легко проститься, с ними я научилась отстаивать своё мнение и ограничивать общение. Это сделать очень легко, просто надо действительно захотеть быть счастливым человеком и понять с кем рядом вам хорошо и интересно . Это касается и личных отношений и рабочих. Лучше какие-то время побыть в одиночестве, чем жить рядом с человеком , который тебе не подходит! Нужно научится отпускать и тогда счастливых людей на этой планете станет гораздо больше 🙌🏻 Полюбите себя и научитесь говорить НЕТ, через слово НЕУДОБНО и вам станет гораздо легче жить на этой замечательной Планете 😘 Всем отличного дня , любою вас ❤️ #мысливслух #анясеменович #любитесебя #позитивщики❤️❤️❤️ Photo 📸: @nellyamartirosova MUAH💄: @britskayakaterina_muah Style 👗: @ynastyle
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Любимые, давно мы не говорили с вами на серьёзные темы, пора возобновить эту прекрасную традицию 💕 Как вам тема- Доверие к Миру⁉️❌ Я по своей натуре очень упёртый человек, вижу цель и не вижу препятствий, но иногда я борюсь с ситуацией, трачу массу энергии на её разрешение, а ничего не меняется! Знакомо??? …..Проходит время , я отвлекаюсь , начинаю заниматься другой историей в мой жизни , как вдруг, старая ситуация сама собой решается 🤷♀️ Иногда нужно отойти от проблемы , чтоб она разрешилась , довериться Вселенной и все получится намного лучше и быстрее! Мы часто очень сильно чего-то хотим, а когда не получаем ЭТО, очень расстраиваемся. Но спустя время, мы понимаем, как хорошо , что мы ЭТО не получили, а получили что-то гораздо более ценное и действительно нужное🙏🏼 Все будет так, как должно быть 🙌🏻 Как вы считаете , стоит доверять Вселенной? 👇🏽 #мысливслух #анясеменович #доверие #счастьевмелочах #позитивщики❤️❤️❤️ Я вот доверяю Вселенной -облокотилась на горизонт 😂😉😘
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Принимать себя такой , какая ты есть , главное в Жизни.☀️ Я никогда не обижаюсь на людей, которые осуждают или обсуждают меня! Я всегда смотрю внутрь себя и задаю себе один вопрос: Аня ,ты в данный момент счастлива, ты получаешь удовольствие от того, что делаешь? Если я понимаю, что ответ НЕТ, я начинаю искать причину и она всегда находиться , главное слышать себя и говорить с самим собой. Если кто-то получает удовольствие от обсуждения других людей, дерзайте это фото специально для вас😉😂 Только помните любимые, обсуждая других, вы тратите на них свою бесценную энергию. Может лучше заняться собой 😉 Всем хорошего вечера 😍 А я продолжаю свой отдых в шикарном отеле @nanaprincesshotel Спасибо @teztourellada #грециякрит #отдых #стори #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
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Меня часто в жизни называют <Солнышко> , не зайка или как-то ещё , а именно солнышко, притом совершенно незнакомые люди ☀️Я верю в светящихся людей , их не часто встречаешь по жизни, но если встретишь, то забыть их свет невозможно. Мне повезло и у меня есть <Солнечные друзья> , они всегда улыбаются и излучают тепло, даже если им в этот момент тяжело и трудно, они светят изнутри, как светлячки и согревают своим теплом🙏🏼🙌 Я счастлива, что я одна из них и для меня большая честь иметь таких друзей, не зря говорят: подобное , притягивает подобное ☀️Секрет прост, мы стараемся во всем видеть добро и даже тьма нужна людям, чтоб оценить свет. Все в этом мире от Бога, иногда в трудную минуту в это трудно поверить, но это так 🙏🏼 Наслаждайтесь жизнью, мои любимые люди и становитесь <СОЛНЫШКАМИ>☀️ @palazzoversacedubai #мысливслух #анясеменович #счастьеесть #отличныйдень #позитивщики❤️❤️❤️
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