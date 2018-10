(FOTO) DIRLJIVA ČESTITKA: Pogledajte što je Blanka poručila bratu nakon trijumfa

Kako se sudbina okrutno poigrala Evertonom, klubom iz kojeg je Nikola Vlašić otišao na posudbu u CSKA. Naime, dok je zabijao Real Madridu za ogromnu pobjedu, oni su igrali protiv Southamptona i ispali nakon penala.

Nisu mu vjerovali, a on im je u samo dva tjedna, s tri povijesna gola začepio usta. Odlazak iz Evertona najbolji je mogući potez njegove dosadašnje karijere, a na Otoku vjerojatno čupaju kosu jer su si dopustili da izgube takvog igrača.

Polako, ali sigurno Vlašić postaje miljenik moskovskih navijača, ali ipak najveća potpora stiže mu od kuće, od sestre Blanke. Bivša svjetska prvakinja u skoku u vis čestitala mu je na društvenim mrežama.

“Samo dva dana prije njegova rođendana… Kakav poklon!!! Ne mogu biti ponosnija”, napisala je Blanka na Twitteru uz fotografiju njegovog slavlja nakon pogotka.

Just 2 days before his birthday… what a 🎁 !!! Couldn’t be more proud! #nikolavlasic #CSKARealMadrid @PFCCSKA_en pic.twitter.com/hraKdTKXBe

— Blanka Vlasic (@blanka_vlasic) 3 October 2018