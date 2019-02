(FOTO) DINAMOVA PRIJETNJA U VEZI SA SEKS-BOMBOM: Zločesti dečko češkog nogometa ljubi zgodnu manekenku

View this post on Instagram

✪🄵🄸🅃🄽🄴🅂🅂 🅃🄸🄼🄴✪ Tak to vypadá, že nejenom v dobrem i zlém, v nemoci i ve zdraví, v hojnosti i nedostatku ale i ve FITKU.. 👀🙏🏼 upřímně se mi vůbec nechtělo,..🤪 .. Ale přes menší psychický nátlak mého sportovce – “přece mě v tom nenecháš” , jsem tedy podlehla i já.. 🤷🏻‍♀️😍 .. jak je to u vás doma? Taky se necháte tak “lehce” k něčemu přemluvit? 😬