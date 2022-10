‘POZNATI SPORTAŠ VARA SUPRUGU’: Izbio veliki skandal: ‘Djevojke potpisuju ugovor o tajnosti’

Nije uvijek lako ako je čovjek bogat i slavan – jer se ponekad dogodi da se s puno novca, slave i utjecaja postane ‘meta’ drugih, na način koji može izazvati probleme u privatnom životu.

Sofia Franklyn, 30-godišnja ‘blogerica’ i žena koja širi svoj utjecaj na društvenim mrežama, u takve je probleme uvalila LeBrona Jamesa, jednog od najvećih košarkaša u povijesti, optužujući LeBrona za bračnu nevjeru riječima koje je pustila u javnost u svojem ‘podcastu’ koji se u prijevodu zove ‘Sofia s F’, što na hrvatskom sugerira prostu riječ koja počinje s ‘j’.

Govorila o razuzdanim zabavama





Govorila o razuzdanim zabavama

U slučaju velikog košarkaša, Sofia Franklyn optužila ga je da djevojke privlači sebi na razuzdanim zabavama, a potom, pokušava prikriti ono što se među njima dogodilo. ‘Djevojke tjera da potpišu ugovore o tajnosti’, rekla je Sofia prozivajući LeBrona za pritisak na žene koje privuče k sebi. ‘Što, to niste znali? Nije vam bilo poznato da LeBron vara?’, dodala je 30-godišnjakinja koja je svojim fotografijama i objavama na Instagramu do sada privukla nešto više od 760 tisuća ljudi koji je prate.

LeBrona brane i prozivaju

Ove riječi su odjeknule i raširile su se internetom, između ostalog, i na TikToku, a ondje ima reakcija 'fanova' koji LeBrona Jamesa i brane i napadaju. 'Neka LeBrona ne spominje', bio je jedan komentar, a među onima drugačijima, dolazile su reakcije da se o LeBronovim ljubavnim 'avanturama' izvan braka dobro zna u Clevelandu, nedaleko od njegovog rodnog Akrona.









‘Javljam se iz Clevelanda, svi znaju, svatko zna to o LeBronu’, bio je jedan od takvih komentara.

Natjerala da se o njoj priča

Ove riječi su se raširile, a iz kuta gledanja Sofije Franklyn, bile su jako dobar marketinški potez s obzirom na to da se o njoj priča. Je li samo to namjeravala postići ili zaista nešto zna, nema odgovora, no svojim optužbama je definitivno 'zapalila', što nije prvi takav slučaj dok se govori o velikom košarkašu.







Pričalo se o LeBronu i Rihanni

U svijetu bogatih i slavnih, o LeBronu se već govorilo i pisalo zbog njegove bliskosti s pjevačicom Rihannom, s nagađanjima da se tu događa i nešto više od samo prijateljstva.

Unatoč takvim pričama, LeBron i Savannah nastavljaju graditi svoj zajednički život nakon vjenčanja koje se dogodilo 2013., a ljubav je ‘buknula’ nakon što su se 37-godišnji košarkaš i godinu mlađa supruga upoznali još u srednjoj školi.

U braku imaju i troje djece, sinove Bronnyja i Brycea te kćer Zhuri, a s obzirom na sve što se zna javno ‘zavrtjeti’ oko LeBrona, nije uvijek lako u toj ljubavi koja traje – pa ponekad veliki košarkaš i svoju odanost mora iskazivati javno.

