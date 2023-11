Djevojka pokazala grudi pa je otjerali s utakmice: Jedan napasnik zapamtio upad kad se skinula

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Proteklog vikenda, na tribinama stadiona u Las Vegasu odjeknula je scena u kojoj se u središte pažnje probila Danii Banks, američka manekenka i internetska zvijezda, koja je iznenadila pokazujući gole grudi za vrijeme utakmice s koje je potom izbačena.

Sve se zbivalo dok su igrali domaći Raidersi i gostujući New York Jetsi u NFL-u. Raidersi su slavili sa 16:12, no Danii tome nije svjedočila s obzirom na to da je ranije udaljena s utakmice.





Kako je ispričala, od organa reda na ovom susretu dobila je naredbu da napusti stadion, a čini se da je još i dobro prošla jer nije bilo nikakve dodatne prijave ili uhićenja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Big Danii ❄️🐇 (@danii.banks)

Za Danii je ovo bilo novo suočavanje s organima reda, a ispalo je manje stresno nego u ranijoj situaciji koja se također pamti.

Napeta situacija o kojoj je riječ dogodila se 2019., kada je bila gola u vlastitom domu i takva otvorila vrata naoružanom čovjeku koji joj je upao u stan.









Napasnik je potom krenuo prijetiti, a Danii se, kako je pokazala snimka s nadzorne kamere, ponijela dosta čvrsto, bez uzmicanja. Na koncu je čovjek ostao praznih ruku, kako je tada ispričala.

Provalnik je od nje tražio da otvori sef, u njemu nije bilo ničega, a potom, čovjek koji je upao u stan je Danii gurnuo na kauč i nakon toga pobjegao.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Big Danii ❄️🐇 (@danii.banks)







Avanture su uvijek nekako blizu.

Ponekad ova američka internetska zvijezda nešto posebno i izazovno napravi sama, kao što je napravila pokazujući gole grudi na utakmici u Las Vegasu, a ponekad se to dogodi zbog nekog drugog, kao što je bio slučaj s provalnikom.