Djevojka napala poznatog nogometaša, odbrusio zbog njenih silikona: ‘Za to se znalo i ranije’

Teška javna borba odvija se između poznatog brazilskog nogometaša Antonyja i djevojke Gabriele Cavallin s kojom je bio u vezi. Cavallin je brazilskog reprezentativca optužila za četiri situacije u kojima ju je, kako tvrdi, fizički napao, a u jednom od tih slučajeva došlo je i do oštećenja silikonskog dodatka za njezine grudi, barem po njezinim riječima.

Po Antonyjevim riječima, stvari stoje drugačije. Riječ je o situaciji zbog koje Antony nije na okupljanju brazilske reprezentacije, kako smo pisali, a njegova verzija priče je da nikakvih silikona nije bilo oštećeno zbog bilo čega što bi on napravio.

Kako brazilski nogometaš tvrdi, oštećeni silikonski dodatak je starija priča, za nju se znalo i ranije, još prije nego se upoznao s Cavallin.

“Situacija sa silikonom bila je dijagnosticirana 2020. prije nego sam ju upoznao. Već je morala promijeniti taj dodatak. Ja nikad ne bih udario ženu u prsa”, tvrdi Antony.

Brazilski nogometaš, koji u klupskim bojama igra za Manchester United, govorio je i o drugim optužbama Cavallin. Tvrdi da svoju tadašnju djevojku nikad nije fizički napao.

“Nisam je nikad ni dotaknuo. Sjećam se da sam otišao s treninga ujutro, uzeo sam auto, otišao sam u hotel u kojem je bila. Normalno smo ručali i pričali, sve je bilo u redu, ali onda je nju izbacilo iz takta kada sam rekao da moram ići jer i ja imam obaveze”, tvrdi Antony.

“Onda je došlo do svađe, postala je bijesna, razbila je čašu, razbila je tanjur na podu, gađala je i mene, navalila je na mene. Tada sam je zagrlio i rekao joj da se smiri, nisam je nijednom udario, nije bilo kontakta glavom u glavu”, dodao je brazilski nogometaš.

Antony gives his side of the story with Gabriela Cavallin: “I never touched her. I left training in the morning, took my car, and went to the hotel where she was. We had lunch, normally. We chatted, normally. Everything was calm. What annoyed and irritated her was that I said to… pic.twitter.com/uhrwT3Ar6N









