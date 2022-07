POZNATI NOGOMETAŠ LUMPOVAO U DISKU, PA DOBIO ‘CIPELU’: Djevojka mu nije oprostila jednu bitnu stvar

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Usred ljetnog odmora, za jednog suigrača Luke Modrića u dresu Real Madrida stigao je težak udarac na privatnom planu. Brazilski reprezentativni obrambeni igrač Eder Militao više neće uživati u ljubavnoj sreći sa svojom sunarodnjakinjom Karoline Limom, manekenkom i ‘influencericom’, a sve je puklo koji dan prije nego se očekuje da u njihovoj vezi na svijet stigne kći Cecilia.

Vijest da je vezi došao kraj donio je španjolski AS, a potom, o tome se izjasnila i sama Lima, uz riječi u pričama na svojem profilu na Instagramu.

‘Odlučili smo okončati našu vezu, oboje vjerujemo kako je to bila najbolja odluka. Naša poveznica će zauvijek ostati Cecilia koja će nam biti prioritet’, otkrila je Brazilka. Sve ovo se dogodilo nedugo nakon vijesti da se Militao zabavljao po noćnim klubovima dok trudna Karolina čeka dijete.





‘Vidjela sam da to neće ići’

Kao epilog ove priče, kako je približila španjolska Marca, inicijativa da ova veza dođe kraju bila je na 26-godišnjoj Limi. ‘Nakon što se vratio s jednog puta, pokušala sam srediti stvari s njim. No, došlo je do točke na kojoj sam vidjela da to više neće ići. Odlučila sam da je vrijeme za prekid, mislim da je tako najbolje u ovom trenutku’, rekla je Brazilka govoreći o ljubavi s Militaom koja je pukla.

Povezivali je s Neymarom

Prije nego se doznalo za vezu Lime i Militaa, o čemu se počelo pisati lani, brazilsku manekenku su ranije povezivali s Neymarom, još većom brazilskom nogometnom zvijezdom. S obrambenim igračem Reala je na putu i dijete, ali ono će doći nakon što je 26-godišnja Brazilka u svojoj ljubavnoj priči sada ponovno sama.









Doduše, uz nju su tu uvijek i pratitelji na društvenim mrežama, kojih na Instagramu ima više od 2,6 milijuna…

