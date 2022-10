DARIO ŠARIĆ SLAVI ROĐENJE SINA: Na svijet je došao mali Niko, Dario otkrio i zanimljivu novost

Dario Šarić imao je pune ruke posla za vrijeme ljeta s hrvatskom reprezentacijom, s nastupom na Eurobasketu, a prije početka nove sezone na NBA parketima, 28-godišnji košarkaš dočekao je veliku sreću u privatnom životu.

Šarićeva djevojka Karla Pušeljić rodila je sinčića, malom djetetu ime je Niko, a nakon što je stigao na svijet, hrvatski košarkaški reprezentativac otkrio je kako je doživio veliko veselje za njega i njegovu dragu.

Bila je tu i posebna zanimljivost – povezana s time što je mali Niko rođen u Phoenixu, gdje njegov tata igra za tamošnje Sunse.

‘Drago mi je što sam bio tu i pratio rađanje. Bilo je to ovdje, rođen je u Phoenixu, bit će Amerikanac po državljanstvu’, rekao je Šarić pred američkim novinarima koji prate Sunse.

‘Hvala klubu što mi je dao da budem tu dok je cijeli proces rađanja trajao. Sretan sam, pametniji sam, odgovorniji’, dodao je 28-godišnji hrvatski košarkaš.

Šarić je dodao da je odluka o imenu bila zajednička, njegova i Karlina, a sa svojom dragom, sada uživa u posebnom osjećaju. ‘Biti u bolnici, pratiti cijeli postupak, blagoslovljen sam što sam bio tu’, zaključio je hrvatski košarkaš nakon rođenja prvog djeteta u njegovoj ljubavnoj vezi.

Meet Papa Saric.

Dario Saric talks about the birth of his first child, baby boy Niko. #Suns pic.twitter.com/ity4i44KK4

— Duane Rankin (@DuaneRankin) October 15, 2022