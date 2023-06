Danima se nije trijeznio, ali nije ga briga: Reprezentativac se otvorio o ludom ‘partijanju’

Puno opuštenih bilo je po završetku klupske sezone u kojoj je Manchester City slavio tri velika trofeja, dva glavna domaća, u Premiershipu i FA Kupu, a potom i u Ligi prvaka. Ipak, kako su pokazivale snimke proslave, nitko nije bio opušteniji nego engleski reprezentativac Jack Grealish, koji se opijao i nije se trijeznio danima.

Snimke slavlja na kojima je Grealish bio u prvom planu su odjeknule, a nakon svega, nije ga bilo briga što drugi pričaju i misle o tome. U Engleskoj, odjeknule su riječi 27-godišnjeg krilnog igrača nakon što je s reprezentacijom sudjelovao u dolasku do velikih 7:0 protiv Sjeverne Makedonije na Old Traffordu u kvalifikacijama za Euro 2024.

Grealish je u reprezentativnom nastupu u Manchesteru odigrao malo više od pola sata, s ulaskom u drugom poluvremenu, a potom se priča vratila na njegovo ludo ‘partijanje’.

Jack Grealish is having the time of his life 🍾 pic.twitter.com/0MF8662ZWc

— B/R Football (@brfootball) June 12, 2023