Bivši igrač Hajduka zbog vjere izgubio ženu, sada našao novu: Doživio sreću, a donedavno problemi

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Stres koji je svojedobno doživio zbog pucanja bračne veze s bivšom suprugom sada je prošlost za 29-godišnjeg Rumunja Steliana Filipa, koji je ranije u karijeri bio igrač splitskog Hajduka. Nekadašnji hajdukovac uplovio je u bračne vode s novom ženom koja mu je osvojila srce, a njegova nova draga, Fiviane Brinza, ušla je u Filipov život s objavom s početka ove godine, uz veselje zbog vjenčanja koje su ovih dana podijelili sa svima.

Za iskusnog rumunjskog lijevog beka ovo je novi životni izazov, nakon onih u karijeri u kojoj je trenutno član mađarskog prvoligaša Mezokovesda.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ciurdas Ruben (@ciurdasruben)

Donedavno su Filipa u privatnom životu pratili problemi jer je došlo do pucanja veze s Biancom Marinom, a na to je utjecala njegova vjera.

Bivša supruga rumunjskog igrača pričala je kako je to išlo nakon što se Filip u svojem duhovnom životu posvetio ulasku u pentekostnu crkvu, okrećući se kršćanskoj vjeri protestantskog usmjerenja, zbog čega je život s Biancom patio.

Filip je u svojoj novoj vjeri kršten tijekom zime 2020., a nakon toga je sa ženom njegovog života krenulo nizbrdo. Bianca je bila pravoslavka, nogometašev pogled bio je drugačiji i sve je krenulo u neželjenom smjeru za njihov odnos.









“Nisam se našla u toj vjeri. To je bila prva prepreka koja je stala između nas”, govorila je Bianca Marina svojedobno za rumunjske medije.

“Meni je bilo u redu onako kako je išlo do tada, s pravoslavnom vjerom. Pokušala sam ići i u smjeru kojim je on krenuo, ali to nije išlo”, dodala je bivša supruga rumunjskog igrača, spominjući i da je u tome osjetila problem u njihovoj vezi.

Zajedno imaju i dijete, a u Filipov život sada je ušla druga žena, s bračnom vezom kojom su okrunili svoju ljubav.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Steliano Filip (@steliano7filip)

Za Filipa je, tako, stiglo novo veselje u njegovom privatnom životu, a u karijeri na terenu ići će dalje nakon što je u siječnju pristupio mađarskom Mezokovesdu. Prije toga, bio je bez kluba pola godine, po odlasku iz bukureštanskog Dinama.

Iskusni rumunjski lijevi bek je u Hajduku bio 13 mjeseci, s dolaskom u siječnju 2018. i odlaskom u rumunjsku Dunareju Calarasi u veljači naredne godine. Za splitske Bijele imao je 11 nastupa u svim natjecanjima, bez golova ili asistencija u tim utakmicama.