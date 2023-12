Bivša supruga legende iznijela prljavi veš: ‘Ponizio me kao ženu i majku’

Autor: Dnevno GIŠ

Njihova ljubav i dugogodišnji brak s dvoje djece bio je kao iz bajke, ali u jednom trenutku bivši princ Rima, Francesco Totti i njegova, sada bivša supruga, Ilary Blasi došli su do trenutka kada više nisu mogli zajedno.

Njihov razvod punio je stupce tabloida u Italiji dulje vrijeme, Totti je optužio Blasi za nevjeru i kako nije bila uz njega u teškim životnim trenutcima, kada mu je umirao otac, a bilo je i komičnih situacija.

Tako je u jednom trenutku glavni hit bio tko je kome što dužan pa je Illary uzela satove koje je skupljao Totti, dok je zvijezda Rome za osvetu uzeo kolekciju torbica od Blasi, koja je odlučila progovoriti oko nevjera u braku.

Ponilio me









U razgovoru za talijanski emisiju Verissimo, IlaryBlasi iznijela je svoju stranu priče oko njene nevjere, razvoda i ostalog što se dogodilo nekada slavnom paru.

“Francesco je uvijek bio ljubomoran na mene. Njegova ljubomora nije bila ništa novo. Nije mi priznao prijevaru i rekla sam: ‘Dosta je! Sve znam!‘. Na kraju je ipak priznao odnos s Noemi Bocchi, ali je rekao da nije riječ o ozbiljnoj vezi.

Nisam mogla vjerovati da čovjek koji je bio uz mene 20 godina, koji je govorio da me voli, koji se kleo da ne može živjeti bez mene, može tako nešto napraviti. Osjećala sam se kao budala. Osjećala sam gađenje i bijes.









Ponizio me kao ženu i majku. U cijeloj prići su novinari napali mene. Bio je šampion, najviše me boljelo što me nitko ne razumije. Nisam znala da je takav. Udala sam se za njega iz ljubavi, a ne zbog novca. Uvijek sam to pokazivala”, ispričala je Ilary.