Bivša košarkašica Zagreba širila noge i davala sebe, sad ima novu poruku za muškarce

Poznata bivša košarkašica iz našeg istočnog susjedstva Milica Dabović, koja je uspješno igrala i za Zagreb odlučila je prije nekog vremena pokrenuti novi biznis na sajtovima za odrasle, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, isto kao i njene gole fotografije, koje su se pojavile iznenada na poznatoj društvenoj mreži.

“Potpuno je smiješno kad kažete novi biznis, to je jedna igrica koja se može igrati iz dana u dan, a i ne mora. Tako sam ja nazvala to. To je nešto što mi je donijelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine kupiti kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali. Vidjet ćemo dokle će to trajati”, nedavno je rekla je Milica Dabović.

No nakon što su na društvenim mrežama osvanule njene intimne fotografije, bivša košarkašica se oglasila i otkrila je kako se iza svega krije osveta njenog bivšeg partnera. “U pitanju je osveta mog bivšeg. Napravio mi je pakao”, rekla je Milica tada povodom spornih slika koje su osvanule na platformi ‘X’, a na kojima je potpuno naga.

Milica Dabovic pronadjena PUKLA pic.twitter.com/ee9GJbiJOs — Viktorija Savić (@plutonuvodoliji) September 28, 2023

“Mislila sam da sam u životu stvarno sve prošla i doživjela, da sam napravila mnoge glupe stvari i povukla katastrofalne poteze. Mislila sam da sam sve to debelo platila i da sam negdje otplatila taj dug, taj danak mojoj naivnosti, mojoj silnoj želji da kao i svaka žena uljepšam stvari i pokušavam da gajim nešto što je davno uvenulo. Mislila sam da je noć konačno prošla i da su za mene došli novi dani jer sam nakon svega lošeg što sam doživjela promijenila sve… ali nažalost svoje greške i dalje plaćam, i to uvijek najviše cijene.

Znate me svi, nema te stvari koja o meni nije rečena i napisana, znate koliko me ni mediji nikada ne štede, kažu da sam im dobar materijal, da se dobro prodaju vijesti o meni… nikada nisam tužila, niti davala demantije, jednostavno nije me zanimalo tko će što napisati ili objaviti. Sada vas prvi put molim da ne date prostora ovakvim jadnicima, da ne dozvolite da ovo postane oružje muškaraca kako bi ponizili onu koju su do juče voljeli najviše na svijetu, da im ne dozvolite da se ovako svete, jer ovo je zaista najprimitivniji mogući oblik ljudskog postojanja.

Taman kada pomislim da je list koji sam okrenula konačno donio mir i stabilnost desi se neki duh prošlosti. Dogodi se osoba koja iskoristi sve tvoje slabosti, desi se muškarac koji iz svoje nemoći napravi neoprostivo, pokaže koliko je zaista mali. Zamislite koliko trebate biti jadni i očajni da podijelite fotografije nečije intime? ”









Podignute glave

“Ali nažalost živimo u vremenu kada je i ovaj vid nasilja nad ženama nekažnjen. Kod nas je sve nekako poremećeno, mi smo navikli da je žena uvijek kriva a epitet ku*va svakodnevica… Zamislite što bi bilo da žene objave sve fotografije spolnih organa muškaraca koje su dobile iz čista mira – ali s imenom i prezimenom! Zamislite koja bi to kataklizma bila, skandala, razvoda i nasilja.

Ja i dalje stojim podignute glave, borim se za svoje ideale i radim najbolje što znam. Ne kažem da sam bezgrešna i ne znam takvu osobu ali vas molim za fer play. Mi žene treba da se držimo zajedno, ovo je era nekih mnogo pokvarenih muškaraca, ovo je era velikog nasilja nad ženama, ovo je društvo primitivaca, čast izuzecima”, poručila je svima Milica Dabović.

Milica se pamti i po izjavi: “Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, voljela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene doslovno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac”, ispričala je jednom Milica, koja očito još uvijek plaća neke nepromišljene poteze iz prošlosti.