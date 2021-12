ARGENTINAC PIJAN KUPIO ‘LAMBA’, SADA GA PRODAJE: ‘Nisam ga koristio, godinama razmišljam zašto sam ga kupio’

Argentinski nogometaš i napadač, Sergio Aguero, izjavio je kako prodaje automobil kojeg je kupio još 2014. godine.

Aguero je kupio Lamborghini Aventador, ali ni sam ne zna zašto je to napravio jer, kako sam kaže, gotovo ga nije koristio.

Automobil je stavljen na prodaju, a navodi se kako je cijena oko 222 000 eura.

“Ne znam zašto sam, zaboga, kupio Lamborghini, bio sam pijan. Prešao sam možda 1200 kilometara u šest godina s njim, jedva sam ga koristio. Dvije godine već razmišljam zašto sam ga uopće kupio. Želim ga se riješiti”, izjavio je Argentinac prije nekoliko mjeseci.

Sergio Aguero:

“In 2014 I spent 1.5 million dollars on a Lamborghini Aventador, drunk, i don’t know why I bought it, it must have done 1,200 kilometres in six years, I barely used it, I just spent two years thinking why did I buy this car.” 😂 pic.twitter.com/GsyHW1aDHp

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) August 7, 2021