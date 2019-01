(VIDEO) ODLAZAK LEGENDE O KOJOJ ĆE PRIČATI GENERACIJE! Vratarsku ikonu svi će pamtiti po jednom neobičnom detalju

Nedostajati će nam. Silno. I on svojom pojavom, nogometnim autoritetom i obranama između dvije vratnice udaljene jedna od druge sedam metara i 32 centimetra. Češki vratar, danas u Arsenalu, nekad branivši za Chelsea, Petr Čech s 36 godina je danas najavio da na kraju sezone odlazi u mirovinu.

„Čak 20 godina sam dvaput tjedno na golu, dosta mi je”; ispalio je britanskim novinarima.

Prepoznatljiv zadnjih 13 godina po kacigi koju nosi zbog teške ozljede lubanje Čech je neizostavni dio nogometne povijesti. Kao jedan od najboljih vratara svijeta svih vremena. Makar se i on znao „proslaviti” kiksevima od kojih zastaje dah. No, to je sudbina baš svih vratara.

Čech je došao u Arsenal iz Chelsea, za koji je igrao 11 sezona, 2015. i još je uvijek vlasnik nekoliko rekorda u Premier League, među kojima je najviše utakmica bez primljenog gola (202). U tri sezone (2004./05., 2006./07. i 2007./08.) za redom Čech je proglašavan najboljim vratarom Lige prvaka. Karijeru je započeo u Blšanyju, zatim je igrao za Spartu otkuda je prešao u Rennes. Nakon toga prelazi u Chelsea za koji igra od 2004. do 2015.

Za češku je reprezentaciju odigrao nevjerojatne 124 utakmice.

“Prošlo je već 20 godina otkako sam potpisao svoj prvi profesionalni ugovor i sada osjećam da je pravo vrijeme da ću se povući na kraju ove sezone”, objavio je Čzech na svom profilu na Twitteru.

Na golu je skoro izgubio život. Naime, 2006. godine na susretu Chelseaja i Readinga, Čech se sudario s veznjakom Readinga Stephenom Huntom. Pukla mu je lubanja, išao je na hitnu operaciju mozga, bio je izvan terena tri mjeseca, a rezultat ozljede su bile metalne pločice u glavi i nošenje kacige do kraja nogometne karijere.

„Uopće se ne sjećam tog događaja”, i danas tvrdi. Kad je vidio snimke glave zaledio se:

“Slika je prilično impresivna, jer se na lubanji vide detalji, možete vidjeti metalne pločice koje drže frakturu na mjestu. Kirurg je u lubanji izbušio dvije rupe kako bi vratio na mjesto komad kosti koji mi je gotovo ušao u mozak. Mali komadići oko njega bili su odlomljeni pa ih je morao ponovno sastaviti i oni će s vremenom zarasti. Zato i dalje nosim kacigu, kako se ne bi opet odlomili”, rekao je Čech u razgovoru za BBC.

Kaže da ga nije bilo strah iznova stati na vrata. Makar…

“Kad čujete da je nekome razbijena lubanja, svakakve slike padaju na pamet. Ali kad to stvarno vidite, izgleda drukčije od onoga što ste zamišljali. Rana i dalje zacjeljuje, tako da mogu osjetiti mišiće kako štite kritično područje, a cijeli taj dio glave i dalje mi je ukočen. Metalne pločice jasno se osjećaju na dodir”, otkrio je Čech detalje oko svoje gotovo kobne ozljede.

Sam priznaje da bi najradije na golu bio bez kacige. Ali, ne smije! Nipošto!

„Imao bih više samopouzdanja kad ne bih imao kacigu. Sviđalo se to meni ili ne, kaciga mi utječe na sluh. Prekrivene su mi uši i ništa ne čujem. Ali liječnici su mi zabranili da ju skidam – zaključio je Čech.