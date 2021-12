SPORTSKA LEGENDA UŽIVA U ZAGREBU: Blista na pragu 60, a ima i novi veliki cilj

Autor: I.K.

Velike sportske priče koje traju četiri desetljeća nisu uobičajena stvar, a jednu takvu ima igračica koja živi i radi u Hrvatskoj. Ni Xia Lian, stolnotenisačica rođena prije 58 godina u Šangaju, još potkraj ’80-ih napustila je svoju domovinu i iz Kine otišla prema Europi, prvo u Njemačku, a potom se skrasivši u Luksemburgu, čije boje već tri desetljeća brani igrajući za tamošnju reprezentaciju.

U klupskoj karijeri, 58-godišnja sportašica vezana je uz Zagreb, igra za stolnoteniski klub Dr. Časl iz glavnog hrvatskog grada, a s obzirom na građenje klupske i reprezentativne priče, nema puno vremena za odmor čak ni sada, u godinama kada je proslava okruglih 60 već vrlo blizu.

U blagdanskom razdoblju i pri kraju godine, dugogodišnja uspješna stolnotenisačica je dio svoje priče približila za Novu TV, uključujući i ono što je još čeka u karijeri – jer njezinoj sportskoj priči nije kraj.

Bila u Tokiju, želi i u Pariz

U svojoj dugoj karijeri, Ni je ranije ove godine u Tokiju postala najstarija stolnotenisačica koja je ikad zaigrala na Olimpijskim igrama, tada je već imala punih 58, a novi cilj je za tri godine biti u akciji na OI u Parizu, nakon što za sobom ostavi proslavu punih 60.

Razgovarajući za Novu TV, ova stolnoteniska baka otkrila je da joj je to velika želja, bude li zdravlja u godinama koje slijede.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ni Xia Lian (@nixialianofficial)







O dobi – ne razmišlja

Kako držati ritam s 58 ‘na leđima’? Često to nije lako ni puno mlađima, Ni otkriva da se umori i ona jer je to normalno, no uvijek zaboravi na sve i ide dalje, čak i kad je teško. ‘Prava tajna je u tome što sam bila dio kineske škole. To je kao da ste se popeli na Himalaju, vrhunac. Jaka sam iznutra, prihvatim svaki izazov i uživam u njemu’, opisala je.

Govoreći o samoj sebi, stolnotenisačica bogatog iskustva kazala je da o godinama ne razmišlja kada dođe red za izlazak na meč. Ne razmišlja ni o medaljama iako medalje dolaze, a jedna je stigla i ove godine. Ni se može pohvaliti broncom za Luksemburg u konkurenciji parova na Svjetskom prvenstvu održanom potkraj studenog u američkom Houstonu, kada je slavila odličje u suradnji sa Sarah de Nutte.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ni Xia Lian (@nixialianofficial)

Samo za Luksemburg 25 medalja

U dugoj karijeri, Ni je igrajući za Luksemburg osvojila 25 medalja na različitim natjecanjima, a prije toga, njezina uspješna priča je tijekom ’80-ih počela dok je još igrala za rodnu Kinu. Na SP-u održanom 1983. u Tokiju krenula je berba medalja, s osvojenim zlatnim odličjima u ekipnoj konkurenciji i u mješovitim parova na tom natjecanju.

Gotovo 40 godina nakon toga, sjajna priča sportašice sa zagrebačkom adresom ide dalje.