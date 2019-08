SPORTITALIA: Rakitić i Mandžukić u kombinaciji za veliki trade

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Juventusov sportski direktor u ponedjeljak je posjetio Barcelonu kako bi sa čelnicima španjolskog kluba dogovorio moguću suradnju. Glavna tema razgovora bio je Barcelonin devetnaestogodišnji lijevi bek Juan Miranda čija je vrijednost procijenjena na 15 milijuna eura, gotovo duplo manje od ponuđenih 8 milijuna. Za mladog španjolskog defenzivca zainteresirani su Olympique Marseille i Sevilla. Kako navodi Sportitalia, Barcelona nije zainteresirana za usluge branića Daniele Rugania ali su pitali za Maria Mandžukića. Barcelona trenutačno u napadu ima samo Antoinea Griezmanna uoči utakmice drugog kola Primere pa ne čudi što su u pregovore uključili našega napadača. Mandžukić je, prema napisima iz Italije, otpisan u torinskom klubu i za njega traže između 10 i 15 milijuna eura i španjolski prvak bi to mogao iskoristiti jer im trenutačno vlada kriza u ofenzivi. Tuttosport ide korak dalje pa pretpostavlja da bi trenutačno ozlijeđeni Luis Suarez mogao preći u Juventus u zamjenu za argentinskog napadača Dybalu. Zanimljiva je to pogodba pošto su ranije brazilski Globoesporte i španjolski AS izašli s informacijom da Bianconeri nude Dyabalu i 100 milijuna za “otpadnika” Neymara. Tuttosport se tu ne zaustavlja već ističu da su na sastanku u operaciji zamjene igrača spomenuti hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić i njemački veznjak Emre Can. Rakitić je, čini se, postao roba za razmjenu Ernestea Valverdea i nije počeo prvu utakmicu La Lige u Bilbau, a Emre Can, godinu dana nakon dolaska iz Liverpoola, ne kotira visoko u planovima novog trenera Juventusa, Maurizija Sarrija.