Sportašici (17) se život promijenio nakon jedne fotografije, ali ona je odbila biti ‘bomba’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Bila je apsolutna senzacija kada su na internetu i u medijima objavljene njezine fotografije s natjecanja dok još nije napunila niti 18 godina. Slovila je za jednu najtalentiranijih skakačica s motkom, ali na sportskom planu nikad nije ostvarila puni potencijal i ispunila prognoze koje su pred nju stavljane. Njezino je ime Allison Stokke.

Ona je 2007. godine kao 17-godišnjakinja postala slavna preko noći. Ali nije se to dogodilo zbog nekog sportskog rezultata, već zbog fotografije. Sportski bloger With Leather koji je imao veliki broj pratitelja objavio je njezinu fotografiju uz komentar ‘jedva legalno-skok s motkom je seksi.’ Fotografije su se masovno proširile po internetu i Stokke je postala najpretraživanija osoba na googleu u to vrijeme.

Svima je u fokusu bilo njezino tijelo i ljepota, sportski aspekt je u potpunosti stavljen po strani, a fotografije su objavili ugledni mediji kao što su Washington Post, LA Times, New York Times, Sydney Morning Herald, Der Spiegel, CBS i brojni drugi.

Seks-simbol preko noći

Stokke se pokušala nositi s novonastalom situacijom, ali medijski upiti i pozornost koju je dobivala bili su za nju previše, pa je potražila savjet kako se nositi sa svime. Der Spiegel je u to vrijeme pisao kako je Stokke postala ‘seks-simbol’ preko noći protiv svoje volje, a ona sama je izjavila kako se osjeća ‘uplašeno’ zbog svega što se događalo.

Pokušala je Stokke nastaviti s karijerom, ali pravi su rezultati izostali, pa nije uspjela izboriti Olimpijske igre 2012. godine s američkom atletskom reprezentacijom. Tijekom godina Stokke je postala zaštitno lice brendova kao što su Nike, Athleta i Uniqlo, a kako nije uspjevala ostvariti željene rezultate završila je karijeru 2017. godine u dobi od 28 godina. Te je godine ujedno započela ljubavnu vezu s golferom Rickiem Fowlerom. Već sljedeće godine su se zaručili, a vjenčali su se u listopadu 2019. godine. Fowler je u golfu puno uspješniji nego li je Stokke ikad bila u atletici, a njegovo se bogastvo procjenjuje na 60 milijuna dolara.

Stokke mu je česta pratnja na golferskim turnirima, a posljednji je put uslikana u javnosti 2023. godine tijekom Raider Cupa na kojem je blistala uz svog dragog. Sedamnaest godina nakon što su njezine fotografije preplavile internet Stokke je obiteljska žena sa poznatim suprugom s kojim ima kćerkicu.