Sportaš izrešetan s 20 metaka, automobil se naglo zaustavio, a zna se i tko je sve zakuhao

Ruski boksač Andrej Stocki primljen je na intenzivnu njegu poslije noćnog trčanja u Čeljabinsku, nakon što je 26. januara u ponoć upucan. Užasne vijesti objavili su ruski mediji.

Navode da je višestruki nacionalni amaterski šampion trčao pored stadiona u Čeljabinsku kada se ispred njega naglo zaustavio automobil. Iz njega je izašlo nekoliko osoba i došlo je do verbalnog sukoba koji je prerastao u tučnjavu. Kada su shvatili da ga ne mogu fizički savladati nepoznate su osobe izvadile vatreno oružje.

Prema izvješću tamošnje policije Stocki je upucan čak 20 puta. Zadobio je prostrijelne rane u predjelu prepona, butina i nogu. Lokalna policija tvrdi da su napadači na boksača bili njemu poznate osobe i da je do sukoba došlo zbog žene.

Andrey Stotsky (4-0) takes a close 6 round decision over 🇳🇬 Austine Nnamdi (6-4) in their cruiserweight bout from Samara, Russia pic.twitter.com/87iIamJZEu

