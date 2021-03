SPLITSKI ODGOVOR ZDRAVKU MAMIĆU: ‘Pravda nije zadovoljena, Dinamu treba uzeti titule’

Autor: I.K.

Nakon konferencije za novinare koju je Zdravko Mamić održao jučer u Mostaru, dan nakon objave pravomoćnosti presude kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, na Mamićevo gotovo dva sata dugo izlaganje došao je i odgovor iz Splita.

Taj odgovor imala je Zajednica ekipnih sportova Grada Splita, s objavom na svojoj stranici.

Splitska reakcija usmjerila se na Mamićeve riječi kojima je opisivao Dinamov odlazak u stečaj, s odgovorom iz Splita da je Mamić tu rekao istinu ističući da je do stečaja došlo jer je Dinamo bio u raspadu.

No, Dinamo se unatoč tome nije morao vraćati iz najnižeg ranga natjecanja, a to Zajednica ekipnih sportova Grada Splita smatra nepravdom.

U Splitu ističu da je pravomoćnim presudama pravda zadovoljena samo naizgled, no nema sportske pravde do koje bi, kako smatraju, došlo samo kada bi Dinamu bili oduzeti naslovi do kojih je dolazio u najvišem rangu natjecanja.









U reakciji iz Splita upozorava se da je Dinamo bio privilegiran time što nije trebao krenuti od najnižeg ranga natjecanja poslije stečaja, a nepravdom smatraju što osvojene titule nikada neće biti vraćene.