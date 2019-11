SPEKTAKL U ARENI: KSW oduševio Arenu, Račić i Delija razbili svoje protivnike

Autor: Mario Lacković

U Zagrebačkoj Areni održan je KSW spektakl. Jedna od največih MMA organizacija organizirala je večer borbe u Areni i zaista nisu razočarali. KSW je oduševio Zagreb, a i naši borci koji se bore pod tom organizacijom odradili su sjajan posao.

U drugoj po redu borbi došlo je do okršaja našeg Ivice Truščeka te Poljaka Krystaina Kaszubowskog. Odluka sudaca je bila podijeljena, ali je ipak našš borac izgubio. Podsjetimo, Trušček je za borbu saznao u petak kada je borac Aleksandar Rakas se poskliznuo i ozlijedio nogu dok je šetao psa po ulici. odlično se držao, ali zbog nedovoljne pripreme, nije bilo dovoljno za pobjedu.

Tada je na scenu stupio Ivan Erslan. On je uz taktove “Ora et Labora” od Marka Perkovića Thompsona nokautirao Darwina Rodrigueza u prvoj rundi borbe poluteške kategorije. Tako je nastavio svoj neporaženi niz! Uzdrmao je protivnika desnim krošeom, srušio na pod i onda dovršio s par udaraca. “Tu mi je cura, tu mi je brat, tu mi je tata, mislim da bolji poklon za njih nisam mogao prirediti, hvala svima od srca, idemo! Poluteška postaje zanimljiva u KSW-u, dajte mi vremena, ali do pojasa ćemo doći” rekao je nakon borbe oduševljeni Erslan.

Croatia’s 🇭🇷 Ivan Erslan gets the first round finish‼️ 🔥🔥🔥 He moves to 8-0‼️ #KSW51 pic.twitter.com/Tb94elzmhf — KSW (@KSW_MMA) November 9, 2019



Ante Delija debitirao je u KSW-ovoj teškoj kategoriji borbom protiv Olija Thompsona, a hrvatski borac od prve je sekunde nevjerojatno dominirao. On od početka nije davao velike šanse svome protivniku, te se vidi zašto Cro Cop vjeruje u njega. Već u prvoj minuti borbe Thompsonova glava je jako nastradala, a Delija se nije zaustavljao.

Minutu do kraja prve runde Delija je krenuo gušiti Thompsona, a onda ga je krenuo mlatiti šakama u glavu. Nakon nekog vremena Thompson je pao tehničkim nokautom!

Filip Pejić je nažalost doživio poraz od Daniela Torresa. Popularni Nitro se na početku nije mogao snaći protiv Brazilca, no onda se borba malo smirila te je Filip krenuo se ravnopravno nositi s protivnikom.Torres je kroz borbu bio malo aktivniji, i držao prednost, a onda je opalio nevjerojatan kružni udarac Pejiću u glavu koji ga je odmah srušio. Bilo je jasno da Torres vodi po bodovima, pa je Pejić morao postati sve agresivniji i agresivniji. Minutu do kraja borbe šake su krenule sijevati, Torres je dobivao sve ozbiljnije batine, no Hrvat ga nikako nije uspijevao srušiti. Brazilac je samo bježao po ringu i mirno dočekao posljednje zvono te naposljetku slavio odlukom sudaca.

Antun Račić se borio za pojas i pobijedio. U uzbudljivoj i napetoj borbi gdje su oba borca izmjenjivala udarce Račić je gušenjem svladao Poljaka Stasiaka.

🇭🇷 Croatia’s very own @AntunRacic does it!! He survives the choke to become the first ever KSW bantamweight champion!! #KSW51 pic.twitter.com/VPwbJsYlWl — KSW (@KSW_MMA) November 9, 2019

“Podići titulu u Zagrebu ovo mi znači sve na svijetu. Nakon 20 godina napravio sam ovaj uspjeh zahvaljujući svom timu, svojim ljudima i zahvaljujući vama, najboljoj publici na svijetu. Bila mi je velika čast večeras se ovdje boriti pred vama, napravili ste veliki posao, vjerujem da ćemo se ovdje opet boriti” – rekao je Račić.

Nakon toga u ring je ušao Vaso Bakočević, poznatiji kao psihopat. No on se nije dugo zadržao u ringu te ga je Boris Mankowski već u prvoj rundi poslao kući.

U glavnoj borbi večeri, poljska legenda Mariusz Pudzianowski se bez problema obračunao sa Erkom Junom. Puno hrvanja i moćnih udaraca bilo je odmah u prvoj rundi. Jun ga je početkom druge runde nalupao, namlatio, a onda gotovo sve to protratio jednom greškom. Poljak ga je u sekundu srušio na pod i krenuo mlatiti, a svaki udarac bio je brutalniji od drugog i na kraju je došlo do tehničkog nokauta. Junu je ovo prvi poraz u karijeri.