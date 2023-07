(VIDEO) Pogledajte kako su predstavili Messija, a dogodio se i veliki gaf: To nisu smjeli napraviti

Evo, i konačno se to dogodilo. Lionel Messi napokon je predstavljen kao novi igrač Intera iz Miamija.

Vrijeme nije baš surađivalo najbolje, ali oluja nije mogla omesti najveću paradu u povijesti MLS lige.

Čekali su navijači Intera tjednima da se ovo napokon dogodi i dogodilo se. Veliku ceremoniju predstavljanja vodio je suvlasnik Intera David Beckham, a po izlasku na pozornicu DRV PNK Stadiuma Messi je pozdravljen ovacijama razdraganih navijača.

“Drago mi je što sam ovdje, što sam s vama. Želim zahvaliti Joseu i Davidu na dobrodošlici. Oni su nam sve olakšali. Sve je bilo spektakularno otkako smo došli. Jedva čekam započeti s treninzima i utakmicama. Želim pobjeđivati u ovom klubu.”, najavio je Messi.

Fanovima se obratio i Beckham:

Lionel Messi’s MLS introduction is surreal to watch.

He won the World Cup eight months ago and was voted the tournament’s best player.

Miami’s stadium is sold out in the pouring rain and fans are buying $200 jerseys outside.

A historical moment for MLS.pic.twitter.com/OyN1ArARPa









— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 17, 2023