SPEKTAKL BEZ NJEGA: Mandžukić neće igrati, drugi Vatreni čekaju šansu

Večeras će Inter i Milan na San Siru u gradskom dvoboju odlučivati o putniku u polufinale Kupa Italije, a velika četvrtfinalna utakmica koja počinje u 20:45 sati proći će bez Marija Mandžukića.

Nakon što je prošlog tjedna stigao u Milan, bivši napadač Vatrenih nije na popisu igrača koji će konkurirati za nastup, objavio je klub.

Kako javlja La Gazzetta Dello Sport, razlog Mandžukićevog izostanka je problem s gležnjem.

📋 #CoppaItalia derby: #InterMilan 📋

The squad for tonight’s crucial clash! 🏆

I convocati per i quarti di finale! 🏆 #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/g37PqVtpna

January 26, 2021