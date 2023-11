Spavala je s pola momčadi i time se hvali: ‘Imala sam odnose s jako puno igrača’

Jedna od izjava koja je zatresla zemlju svakako je intimna ispovijest atraktivne Jen Rufo, poznate “cheerleadersice” Brooklyn Netsa, a koja je otkrila zapanjujuće stvari. Naime, ako je sve istina, spavala je s pola momčadi!

Naime, plesala je za Netse oko četiri godine i bez obzira što je u ugovoru imala zabranu približavanja košarkašima, pa čak je stajala u tom istom i napomena o zabrani intimnih odnosa, nije se pridržavala.

Sad, kad joj je ugovor istekao, odlučila je – otvoriti dušu.

“Nije vam dozvoljen kontakt s igračima po ugovoru, ali mislim da igrači nemaju takvu stavku u ugovoru i mogu raditi što žele”, rekla je i dodaje:

“Ja sam to u svakom slučaju radila. Ne dopuštaju nam da to radimo jer smatraju da nam seksualni odnosi oduzimaju talent. Ja ne dijelim to mišljenje. Mogu biti talentirana i seksualno aktivna”.

Nije htjela otkriti imena.

“Bilo ih je dosta u ove četiri godine, ne želim o imenima, ali nisu bili igrači s klupe”, dodala je.

Intervju možete poslušati u nastavku teksta, u svakom slučaju zatresla je zemlju i neke supruge, poznate supruge, malo je reći da su zabrinute…

Former Brooklyn Nets cheerleader reveals that she had sexual relations with “multiple” Nets players last season.









She wouldn’t specify names but said “they weren’t bench players”. 👀 pic.twitter.com/ZmMMzhJuNx

— Legon Hoops (@LeqionHoops) November 2, 2023