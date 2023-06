Spašen s ulice sad ima priliku popeti se na tron! Cikatić je pogurao ovog Hrvata koji je bio na rubu

Autor: Ivan Lukač

Dok će Vatreni u Rotterdamu probati doći do povijesnog trofeja hrvatski kick-boksač Antonio Plazibat će u istom gradu u prepunoj dvorani pokušati doći do borbe za titulu. Splićanin će 17.6., dan prije možebitnog finala Hrvatske, boriti se za privremenu titulu protiv svog prijatelja i kolege iz kluba Tariqa Osora.

Zanimljiva je to situacija jer obojici je uvijek u kutu bio legendarni Mike Passenier, ali je ovaj puta rekao da zbog ovakve situacije neće biti nijednom u kutu.

Inače, Plazibat i Osaro su prijatelji, ali nakon što je saznao tko mu je protivnik Plazibat je jasno rekao:





Na korak do sna

“Kao što sam rekao, sada smo neprijatelji dok borba ne završi. Blok na Facebooku, blok na Instagramu, blok u dvorani, blok na Redditu i Discordu. Borit ćemo se, učinit ćemo to u jednoj rundi. Jedan će ostati stajati.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Reptili (@reptili_pi)









Priča Antonija Plazibata za primjer je mnogim mladim borcima. Bio je vrlo uspješan amaterski borac, a ljubav prema borbi krenula je od oca s kojim je trenirao, a i danas trenira mlade naraštaje. Bio je uspješan u amaterskim kategorijama. Višestruki prvak Hrvatske te isto tako prvak Europe i viceprvak svijeta. U profesionalnu karijeru krenuo je s 20 godina 2013.. Bilo je to u Kninu kada nokautom u trećoj rundi pobijedio Marka Vidovića. Zanimljivo tada mu je u kutu stajao legendarni Branko Cikatić.

Upravo mu je kasnije Cikatić otvorio vrata svjetske slave i ovog što je danas. Plazibat je 2017. godine upao na K1 Grand prix u legendarnoj Saitama areni u Tokiju. U istoj onoj gdje su nastupali pred više od 70 tisuća ljudi legende kickboxa kao što je sam Cikatić. Japanci su tražili od Cikatića da ako ima nekog borca da dođe na turnir, a “Tigar” je upravo poslao Plazibata. Došao je do titule i za sebe stvorio ime.

“Ljudi ne shvaćaju, on nije samo legenda hrvatskog sporta, nego je bio svjetski poznata faca i on je legenda svjetskog sporta. Bio je zvijezda, on je prvi borac s Balkana koji je zarađivao velike novce i bio uspješan. On je otvorio nama put za dalje, on je dignuo ovaj sport, on je otvorio vrata za mene i ostale” rekao je Plazibat o svom sugrađaninu iz Solina i pokojnom menadžeru.









Iako tada već prvak i jedan od najboljih na svijetu Plazibat je priznao da pravog novca nije bilo. Mnogi su kasnili s isplatom poslije borbi, a on je svakodnevno “žicao” mamu da može otići na kavu. Priznao je kako je bio na rubu da se odluči za neke kriminalne radnje kako bi imao dovoljno novaca za životne potrebe, ali i za troškove treniranja. Ipak, u to vrijeme su se iskazali njegovi prijatelji koji su mu tada pomogli kada je bilo najteže i koji su sada kada je na korak do vrha i dalje s njim.

Malo po malo stvari su krenule prema boljem, a onda je potpisao za Glory najjaču K1 organizaciju u kojoj je i danas. Plazibat je u najboljoj kickboksačkoj organizaciji odradio osam mečeva, a upisao je čak sedam pobjeda. Jedini poraz nanio mu je Nordine Mahieddine krajem 2020. godine. Već zadnjih godina fanovi iščekuju borbu njega i Rica Verhoveena koji je aktualni prvak u teškoj kategoriji, ali ima problema s ozljedama.

Plazibat je poručio Ricu da će ga čekati koliko god treba, ali da će kad tad pobijediti. Ipak, do tog obračuna morat će srušiti svog prijatelja. Pitali su ga i sanja li o borbi u Las Vegasu, a Plazibat je kao ponosni Splićanin odgovorio: ” J*bo Las Vegas, Poljud je san, kao svima, to je normalno. Svi vide kako izgledaju utakmice Hajduka. Hajduk može igrati i neku seosku ligu, svejedno bi bilo 30.000 ljudi. Da bi se to dogodilo, mora se potrefiti puno stvari, sreće i svega” rekao je za Index nedavno,

Pred njim je sada posljednja stepenica koja ga vodi do borbe za titulu Borbe zbog koje se odrekao puno toga u životu da bi došao do nje. Zbog nje je morao primiri puno udaraca i proliti još više krvi i suza. Imat će Antonio kao i uvijek veliku vojsku svojih fanova (popularnih Reptila koji su povezani s Podcast Inkubatrom), ali sada će uz njega biti i mnogi oni koji su došli gledati i Vatrene. Rotterdam bi mogao biti još jedan grad u kojem su Hrvati ispisali povijest.