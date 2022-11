SPAS U ZADNJI ČAS: Argentina se vratila u igru, a Messi je konačno njen spasitelj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Neki bi to mogli nazvati i spasom u zadnji čas. Ali, Argentina je zaslužila pobjedu protiv Meksika, u jednoj oštroj i beskompromisnoj utakmici punoj prekršaja. Argentina je držala kontrolu utakmice a sve je rješila u nastavku, najprije golom Messija u 64. minuti, da bi potom na asistenciju baš Messija zabila indrugi gol, strijelac je bio Fernndez. Sad je Argentina u prigodi da u zadnjoj utakmici protiv Poljske izbori plasman u drugi krug. Ovisi sama o sebi.

Argentina nakon dva kola ima šest bodova, Poljska četiri, Sudijska Arabija tri, a Meksiko jedan bod.

Kako i priliči vrućem južnoameričkim i srednjeameričkom temperamentu svjedočili smo gruboj, oštroj, pa čak i prljavoj utakmici. Veliki ulog po jedne i druge, te strah od eliminacije več u skupini natjerao je oba trenera da prvo budu oprezni u obrani, a u napadu što se napravi.





Argentina je u prvome dijelu bila nešto aktivnija, no njena lagana dominacija nie urodila nekim velikim prilikama, tek pokušajima iz prekida nakon brojnih prekršaja. Meksiko je s druge strane namjeravao pustiti Argentinu da napadne, pa potom udariti iz protunapada. Nije mu to baš uspijevalo, a ako bi netko od Meksikanaca pobjegao bio bi brzo oboren. U takvom odnosu snaga i ambicija znalo je biti i dosadnih razdoblja igre jednih i drugih.

Talijanski sudac Daniele Orstao zbog grubosti i namjernih prekršaja morao je biti dobro fokusiran na zbivanja na terenu. Dobro je to činio.

Očekivalo se da će u nastavku barem Argentina preuzeti veći rizik…

Napadačke namjere Argentine uistinu su se u drugome dijelu isplatile. Di Maria je uputio upotrebljivo nabacivanje ispred kaznenog prostora, tamo je čekao Messi. Kako on to zna uštopao je loptu, namjestio je na lijevu nogu. Uslijedio je snažan i precizan udarac. Bio je to gol. Argentina je vodila u 64. minuti s 1-0. Inače, sjajan meksički vratar Ochoa nije mogao ništa učiniti.

Sad se Meksiko pošto-poto morao otvoriti. Argentina je bila blizu toliko potrebne pobjede nakon razočaravajućeg poraza u prvome kolu protiv Saudijske Arabije.

Naravno, utakmica je i dalje bila gruba i prljava.









Kako se Meksiko otvorio tako je bilo više prostora za Argentince. Pa je utakmica u 87. minuti i zaključena. Opet je u fokusu bio Messi; on je sjajno asistirao Fernandezu, a taj mladi igrač je sjajnim felšom prevario meksičkog vratara i zario loptu u mrežu. Bilomje to apsolutno zasluženo. S dva sjajna poteza Messija utakmica je odlučena.

I Argentina je još uvijek u igri.