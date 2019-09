ŠPANJOLSKI MEDIJI: Olmo na zimu prelazi u Barcelonu?

Autor: Mario Lacković

DANI OLMO mogao bi napustiti Dinamo već u siječnju. Talentirani Španjolac oduševio je nogometnu javnost svojim nastupima u dresu hrvatskog prvaka prošle sezone, čime je privukao pažnju mnogih europskih klubova. Te igre nastavile su se i u dresu mlade španjolske nogometne reprezentacije, gdje je došao do statusa najboljeg igrača, a potvrdu dobrih igara imao je protiv Kazahstana i Crne Gore. Crnogorce je srušio u prvih deset minuta utakmice, kada je zabijao u 3. i 9. minuti.

Spain U21 highlights, including two Dani Olmo finishes. Dig in. 🇪🇸 pic.twitter.com/myuI1BFq0N — Talking LaLiga (@TalkingLaLiga) September 10, 2019

Tijekom ljetnog prijelaznog roka spekuliralo se da će Olmo napustiti Zagreb, ali na kraju do transfera nije došlo. Nedavno smo doznali da je u Maksimirsku 128 stigla jedina konkretna ponuda iz Borussije Monchengladbach. Nijemci su nudili 16 milijuna eura, ali Dinamo je htio najmanje 40 milijuna te do realizacije nije došlo. No na utakmicama protiv Crne Gore i Kazahstana Olma je gledao sportski direktor Barcelone Ramon Planes. Mundo Deportivo piše da je Olmo oduševio Planesa te da bi Barcelona u realizaciju transfera mogla krenuti već u siječnju.





Navode kako će nastaviti pratiti Olma do zime, a plan im je da se mladi Španjolac vrati kući, u Barcelonu, čiji je član bio od 2007. do 2014. godine, kad je igrao za čuvenu omladinsku školu La Masiju. Prvi korak je razuvjeravanje Dinama od nerealnog zahtjeva, a to je 40 milijuna eura odštetne klauzule. Ako slučajno Modri ne pristanu na zahtjev, onda će Barcelona čekati posljednju godinu ugovora, a to je 2021., kada će Dinamo biti prisiljen smanjiti zahtjeve za Olma jer postoji vjerojatnost da ode bez odštete.

Rok za transfere tek je završio, a prašina oko Olma još se nije slegnula, što dovoljno govori o kvaliteti Dinamova veznjaka.