Španjolci tvrde, Luka Modrić proživljava zadnje mjesece u Realu

Luku Modrić već barem zadnjih tri godine na kraju svake sezone sele iz Real Madrida, ali 38-godišnji kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, još uvijek igra zapaženu ulogu u Kraljevskom klubu.

Istina Luka ne igra onoliko koliko želio, razlog je što je Carlo Ancelotti odlučio miksati ekipu i nagovijestio je još početkom sezone kako takozvani senatori neće igrati onoliko koliko do sada.

Sve to navelo je katalonski Sport da zaključi kako će Luka tijekom zime odlučiti što će, hoće li po milijune u Saudijsku Arabiju, hoće li prihvatiti MLS ili će se skrasiti u nekom Europskom klubu, ali u Realu ostati neće.

🚨 Luka Modrić is set to leave Real Madrid at the end of the season as the club is NOT expected to offer the 38-year-old a new contract.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 16, 2023