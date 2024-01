Španjolci se raspisali o Modriću: ‘Hoće li Luka uspjeti pronaći čarobni štapić?’

Status Luke Modrića u Realu ove godine je pod velikim znakom upitnika, dokapetan Kraljevskog kluba sve češće je na klupi, a Carlo Ancelotti već ga dvije utakmice nije niti poslao na zagrijavanje pa je španjolski AS posvetio veliki tekst i postavio važno pitanje.

“Nešto se događa s Modrićem”, naslov je teksta kojem je AS posvetio naslovnu stranicu, a onda je krenuo sipati brojke koje je Luka proveo na terenu ove sezone, u kojoj je Don Carlo najavio veće korištenje mladih snaga.

“Ukupno je ove sezone odigrao samo 42 posto mogućih minuta i 17 puta počeo kao rezerva, ugovor mu istječe u lipnju i situacija je neugodna. Hrvat je odmarao u utakmici protiv Almerije, nije se čak ni zagrijavao. Logično je bilo očekivati ga u startnoj postavi protiv Las Palmasa. No, uslijedilo je iznenađenje: Luka je ostao na klupi. Već 17 puta ove sezone. Nije ozlijeđen, nego je takva odluka Ancelottija potvrda da se nešto događa”, pišu Španjolci.

❗️Of Real Madrid’s 32 games this season, Luka Modrić has been a substitute in 17 (42%). The feeling now is that there are players who can perform better than him, like Ceballos against Las Palmas – the Spanish midfielder has surpassed him.

Luka’s future is uncertain but at the… pic.twitter.com/Zdi7ucM8n7

— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 29, 2024