Španjolci podcijenili Dinamo: ‘Hrvatski klub je opustošen, imaju samo dva velika igrača’

Dan nakon ždrijeba 1/16 finala Konferencijske lige koji je Dinamu za suparnika dodijelio seviljski Betis zanimljivi su napisi osvanuli u španjolskom medijskom prostoru. Dojam je kako su u startu Španjolci podcijenili Dinamo, kako zbog odlaska skupocjenih igrača, tako i činjenice da u prvenstvu već godinama nisu bili u ovakvoj situaciji.

“Betis će igrati protiv najlošijeg Dinama posljednjih godina”, piše As, navodeći kako Modri više nisu momčad koja je dominirala hrvatskim nogometom 20 godina jer su mu u kratkom periodu otišli najbolji igrači poput Dominika Livakovića, Luke Ivanušeca i Josipa Šutala, a prije njih i Mislav Oršić.

“Da je Betis izvukao Dinamo u bilo kojoj od prethodne tri sezone zeleno-bijeli bi imali motiva za zabrinutost. Ali, srećom po momčad trenera Manuela Pellegrinija, hrvatski prvak proživljava najgore trenutke posljednjih godina, te je malo toga ostalo od momčadi koja se ravnopravno nosila s Chelseajom, Milanom i Salzburgom prošle sezone”, dodaje se u tekstu Asa koji ističe dva igrača u aktualnoj momčadi Modrih.

The draw for the UEFA Europa Conference League Knockout Playoffs is complete 🍿

Matches will take place on February 15 and 22.

The winners of each playoff will join Aston Villa and the other qualified teams in the Round of 16 draw on February 23 ⏳ pic.twitter.com/g0BQch3XSG

— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 18, 2023