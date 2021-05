SOSA, IZDAJNIČE JEDAN! Jako je licemjerno zgražati se nad ‘bijegom’ Vatrenog u Njemačku! Evo zašto, gospodo Hrvati!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zgražati se sad što je mladi Borna Sosa odlučio nastupati za njemačku reprezentaciju posve je nepotrebno, možda čak i licemjerno.

Jest, igrač takvog kalibra neprijeporno je dodrobošao hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ali u cijeloj priči olako zaboravljamo da svaki pojedinac ima pravo odluke, napose kada ima dvojno državljanstvo. No, to i nije sve.

Zar zaboravljamo da smo mi, točnije Hrvatski nogometni savez s našom reprezentacijom odavno pristupili takvim metodama vrbovanja igrača. I da, HNS je u tome bio silno uspješan. Pa, nije tako davno kada se o našoj reprezentaciji pisalo kao o momčadi djece hrvatskih iseljenika.

A što je Rakitićem, gospodo Hrvati?

I da, sva ta djeca imala su mogućnost odluke, mogli su se odlučiti za zemlju svojih roditelja ili zemlju u kojoj su rođeni. Većina od njih vidjela je perspektivu u Hrvatskoj. Naravno, ne treba u njihovim odlukama minorizirati njihov čin domoljublja. Ipak, ruku na srce, Hrvatska kao mala zemlja s zaista malom bazom sjajnih nogometaša nudila je prigodu. Jedinstvenu i lijepu, pa su je svi i koristili i iskoristili na najbolji način.

Za Hrvatsku su igrali mnogi strani državljani hrvatskog podrijetla, od Anthony Šerića, Josipa Šimunića, braće Kovač, Nike i Roberta, Ivana Rakitića. Neki od njih su imali i te kako velikih problema. Šimunić je proglašen i nacionalnim izdajnikom, Australci su lupali iz sve snage tezu “koliko smo uložili u njega”, a Švicarci su Rakitiću čak i prijetili životom.

Borna Sosa odličan je igrač, svoju perspektivu zacijelo je dugo odmjeravao. Možda je i pogriješio, ali ni to mu se ne smije zamjeriti. Jer, Njemačka je velika zemlja s velikom bazom sjajnih nogometaša i možda neće imati tako otvoren put kao što bi imao u hrvatskoj nacionalnoj vrsti. No, on već dugo igra u Njemačkoj, zacijelo je procijenio svoje snage i odlučio se na ovaj čin. Ništa manji Hrvat on u ovome trenutku nije kao što bi bio da se odlučio za Hrvatsku.

Šimunić nije izdajnik!

Kao što Šimunić nije ništa manji Australac, štoviše lud je za svojom dalekom domovinom, kao što i Rakitić voli Švicarsku i često ide u nju.

Suvremeni nogometni kapitalizam nametnuo je nova pravila i nove mogućnosti i tu činjenicu valja prihvatiti. Ni slučajno se Sosu ne smije nazivati izdajnikom ili prevarantom. Onda bi automatski svu našu iseljeničku djecu koja su proslavljala hrvatsu reprezentaciju nazvali istim imenom.









Danas je svijet globalno selo, s jednog kraja svijeta na drugi se dođe u manje od jednog dana.

Na ono što smo sami inaugurirali ne treba pljuvati. Uostalom, nismo od Boga dani!