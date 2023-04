ŠOKIRALI DINAMO, ALI EUROPE NEĆE BITI! Veliki propust Šibeniku odnio sjajnu šansu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Šibenik je u polufinalu SuperSport Kupa priredio iznenađenje slavljem protiv Dinama na Šubićevcu, a nakon 2:1 i dolaska domaće momčadi korak do trofeja, jedna od priča poslije utakmice koja je odjeknula bila je povezana i s europskim perspektivama Šibenčana.

U dolazećoj sezoni, tih perspektiva neće biti s obzirom na to da se u klubu dogodio propust, možda iz nevjerice da je moguć plasman u Europu, možda i zbog nepažnje u kojoj je to promaknulo – ili zbog kombinacije te dvije stvari. Štogod bilo, u klubu nije bilo prijave za europska natjecanja u dolazećoj sezoni prije nego je za to istekao rok, pa mogućeg plasmana u pretkolo Konferencijske lige neće biti bez obzira na završetak puta u Kupu.

Ako Šibenik osvoji trofej, u Europu bi išao drugi klub, četvrtoplasirani na kraju sezone u SuperSport HNL-u. Slavlje trofeja bi, tako, prošlo bez europske nagrade, no o tom će Šibenčani razmišljati kada i ako za to bude vrijeme. Osvajanje Kupa bi im samo po sebi bilo jako slatko i najveći uspjeh u klupskoj povijesti.





U najavi utakmice protiv Dinama, trener Damir Čanadi je pred novinarima u jednom trenutku spomenuo i dva koraka do Europe, no nakon što je tada stigla reakcija koja je ukazala na to da to administrativno ne bi išlo, poslije prolaska u finale se i sam osvrnuo na takvu situaciju.

“Mi se nismo ni prijavili za Europu, ali možemo sada imati malo veselja”, bile su riječi trenera Šibenčana nakon plasmana u finale, nakon čega je zavladalo sjajno raspoloženje u vodstvu kluba, u stručnom stožeru, među igračima i navijačima.

Finale Kupa će ove sezone biti odigrano u Rijeci, na Rujevici, a ta utakmica na rasporedu je 24. svibnja.

Drugi polufinalni ogled će sljedeće srijede odigrati Slaven Belupo i Hajduk u Koprivnici, u borbi za dolazak do završnog susreta s momčadi Damira Čanadija.

U međuvremenu, Šibeniku će u prvom planu biti osiguranje ostanka u SuperSport HNL-u. Uoči posljednjih devet kola imaju sedam bodova prednosti pred Goricom koja je na dnu ljestvice i u teškoj situaciji u borbi za zadržavanje u prvoligaškom društvu.