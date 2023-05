ŠOKANTNA UTAKMICA U MADRIDU! Real na Final Four, Hezonja sjajan, Partizan može žaliti

U srijedu je igrana finalna iz serije od pet utakmica između Real Madrida i Partizana, za plasman na Final Four košarkaške Eurolige, a na kraju je pobjedu odnio Real Madrid s 98:94.

Sraz između ove dvije momčadi nije mogao biti napetiji, prvo je Partizan poveo s 2:0 u utakmicama i svi su očekivali kako će u Beogradu u dvije utakmice dovršiti Real.

No Kraljevski klub je uspio poravnati rezultat u seriji na 2:2 i večeras se igrala odlučujuća utakmica u Madridu, u kojoj je Partizan bio puno bolji takmac u prvom poluvremenu, koje je zaključio s 55:39 u svoju korist.

Partizan fans watching 5th basketball game between Real Madrid and Partizan 📷 Mondo pic.twitter.com/SXYBqHdhTn

Luda završnica

Ipak Real ne bi bio Real te je uslijedio veliki povratak u drugom dijelu, a u samu završnicu utakmice ušlo se u egalu 81:81, a jedna od glavnih uzdanica Reala bio je naš Hezonja.

Hrvat je pogodio par odlučujućih koševa, uz par trica iz teških pozicija i zapravo donio odlučujuću prednost i Final Four Realu, iako se Partizan u samoj završnici opasno približio na 97:94, Panter je promašio tricu za izjednačenje, dok je Hezonja zabio jedan od dva slobodna bacanja, a Partizan nije realizirao zadnji napad.

🚨🏀 REMONTADA: Real Madrid Basketball make a comeback vs Partizan after being 0-2 down to win the series 3-2.

✨They qualify for Euro League semis. pic.twitter.com/FGtujxfAuN

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 10, 2023