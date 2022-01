ŠOKANTNA SMRT SVJETSKI POZNATOG NAVIJAČA: Nastradao od vlastite obitelji

Issac Juma poznat je širom svijeta kao veliki navijač Kenije. Redovito svoje tijelo boji u boje Kenije, a fan reprezntacije je od 1980.

Nažalost, Kenija je ostala bez svog najvećeg navijača. Ubijen je u svom domu u mjestu Mumias. Kao glavni razlog ubojstva policija navodi ne razrješene imovinske-pravne odnose.

Policija je uhapsila glavnog osumnječenog, a to je njegov brat. Policija je uhitila brata nakon razgovara s Juminom ženom i kćeri koje su izjavile da Juma imao puno nesuglasica s bratom i sestrom oko zemlje.

Our condolences go out to the family and friends of our top fan, Isaac Juma following his disturbing death yesterday night.

His passion for the game was unmatched.

May his soul rest in peace, and may his family find solace during these difficult times. pic.twitter.com/RVJrLBmB1j

— Harambee Stars (@Harambee__Stars) January 27, 2022