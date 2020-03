ŠOK ZA NAŠE VATERPOLISTE: Ne mogu u borbu za Olimpijadu zbog korone!

Autor: J.V.H.

“Dobio sam informaciju iz dva izvora, vrlo pouzdana, da će se kvalifikacije za Olimpijske igre u Rotterdamu (22. – 29. ožujka) otkazati. Tek, doduše, nama u Savez treba stići službeni mail, ali mislim da je to – to”, rekao je za “24 sata” izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

Pripreme naših vaterpolista za predolimpijski turnir započele su u subotu ali turnira – neće biti. Plan je bio da za pet dana presele u Dubrovnik, a potom u Crnu Goru gdje su, prije Rotterdama, sljedećeg utorka trebali igrati četvrtfinale Svjetske lige, no i to je pod velikim upitnikom.

“Sada gledamo što ćemo dalje. Ne znamo još ništa, postoji opcija da se turnir održi u kasnijem terminu u svibnju, ali tada se igraju završnice prvenstava i po meni bi bilo suludo da se igra tada. Spominje se i da o tome tko će u Tokio odlučuje plasman sa SP-a iz Gwangjua. To je FINA već primijenila za azijske reprezentacije pa se kvalificirao Kazahstan, a znam da se Iran žalio MOO-u”, nastavio je.

“Nama bi to u svakom slučaju išlo u korist i to bi trebao biti jedini kriterij ako već nema kvalifikacija. Tada bismo u Tokio išli mi, Grci i Nijemci. U svakom slučaju, ako turnira ne bude, volio bih da ostanemo zajedno do 20. ožujka, kada smo trebali završiti sparing sa Srbijom. Ako ne budemo igrali s Crnom Gorom službenu utakmicu, nastojat ćemo barem odigrati dvije prijateljske.

FINA je, doduše, već ženski kvalifikacijski turnir za OI u Trstu odgodila do svibnja, pa se, smiri li se ova situacija s koronom u Europi, a posebno u Italiji, može očekivati taj rasplet.

“Ne znam što bih rekao na sve to s koronom, u kojem smjeru ide… Svi smo zatečeni zajedno. Sve je zajedno i šokantno pomalo, evo upitna je i završnica Lige prvaka u Genovi. Sve ispada jedan veliki kaos”, odgovorio je Tucak.

Iz kojeg su se na vrijeme izvukli naši “talijani” iz Pro Recca, Marko Bijač i Andro Bušlje, koji su nastanjeni kod Genove, u Liguriji.

“Oni su u redu, došli su ranije u Hrvatsku, nisu bili u opasnoj zoni. Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa zdravstvenom komisijom, dobili smo upute kako se ponašati. Ne znam koliko na sve to možemo utjecati jer možda i ja sad imam koronu, a da ne znam. Evo, dobio sam informaciju da su i neki talijanski reprezentativci u karanteni”.

Popis igrača na pripremama:

1. Marko Bijač (Pro Recco)

2. Ivan Marcelić (Mladost)

3. Marin Šparada (Solaris)

4. Mate Anić (Jadran)

5. Andro Bušlje (Pro Recco)

6. Marko Macan (Jug AO)

7. Hrvoje Benić (Jug AO)

8. Maro Joković (Olympiacos)

9. Xavi Garcia (Jug AO)

10. Lovre Miloš (Mladost)

11. Ante Vukičević (Marseille)

12. Loren Fatović (Jug AO)

13. Luka Bukić (Mladost)

14. Luka Lončar (Jug AO)

15. Josip Vrlić (Mladost)

16. Franko Lazić (Mladost)

17. Luka Lozina (Jug AO)

18. Rino Burić (Jadran)

Kvalifikacijski turnir za OI, skupine: