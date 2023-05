ŠOK ZA MILAN PRIJE UZVRATA LIGE PRVAKA! Ostali bez važnog igrača na pola godine

Milan u zadnjih nekoliko utakmica je jako izgubio na formi, a doprinos iskazane nemoći crveno-crnih kumovale su ozljede i ne igranje nekih od važnih igrača Piolijeve momčadi.

Inter je s dva rana gola odlučio prvu utakmicu na San Siru u svoju korist 2:o, a jako se osjetilo ne igranje Leaa u momčadi Milana, da bi u 17. minuti rosso-neti ostali i bez još jednog važnog igrača.

Naime, veznjak talijanskog prvoligaša Milana, Alžirski internacionalac Ismael Bennacer ozlijedio je koljeno i morao je biti zamijenjen u jako bitnom periodu za klub i u Ligi prvaka i u Serie A.

Bennacer will be out for 6 months after undergoing knee surgery.

He’ll miss the first 3 months of next season.

Get well soon, @IsmaelBennacer 💪 pic.twitter.com/Uge8C85NtH

— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 16, 2023