ŠOK ZA HRVATSKU PRIJE ROLAND GARROSA! Najbolji svjetski par odustao u zadnji trenutak, zna se i zašto

Danas je sve šokirala vijest kako će najbolji svjetski par Nikola Mektić i Mate Pavić odustati od najpoznatijeg turnira na zemljanoj podlozi Roland Garrosa.

Kako se neslužbeno saznaje jedan od igrača dobio je pozitivan test na korona virus te će Hrvatski par morati propustiti Grand slam u Parizu.

Mate Pavić je na listi miješanih parova, tako da je slobodno za pretpostaviti da je koronom zaražen Nikola Mektić.

Velika je ovo šteta za teniski par iz Hrvatske pošto su prošli ATP u Rimu osvojili bez izgubljenog seta, a umjesto našeg para na turnir su ušli Andujar i Martinez.

Roland Garros Doubles update:

OUT: Mektic/Pavic

IN: Andujar/Martinez (ALT, will play against Lopez/Munar)

— Other List Updates (@OtherLists) June 2, 2021