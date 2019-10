ŠOK U RIMU: Ozlijedio se Nikola Kalinić

Nogometaši Rome odigrali su mršavih 0:0 u gostima kod Sampdorije. Priliku su dobili igrači koji su imali smanjenu minutažu, no prašinu nije podigao rezultat, nego ozljeda nove akvizicije Nikole Kalinića.

Naime, on je na utakmici istegnuo ligamente koljena te se očekuje kako će izvan pogona biti 3 mjeseca. Prema pretragama, do puknuća nije došlo, što je dobra vijest za Nikolu, jer bi u tom slučaju morao izbivati s terena minimalno 6 mjeseci.

Following the incident during #SampRoma, Nikola Kalinic suffered a fracture at the top of the fibula bone.#ASRoma

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 21, 2019