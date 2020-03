ŠOK U NBA! Kevin Durant pozitivan na koronavirus!

Kevin Durant, jedan od najboljih košarkaša današnjice zarazio se koronavirusom! Sinoć je to sam objavio američkom novinaru s Athletic NBA Shamsu Charaniji. Durant je podsjećamo prošlog ljeta iz Golden Statea prešao u Brooklyn Netse no zbog ozljede Ahiolove tetive zarađene u finalu protiv Toronto Raptorsa za njega ova sezona nije niti započela.

“Budite oprezni, pazite se i ostanite u karanteni. Proći ćemo kroz sve ovo”, poručio je Durant. Uz njega su zaraženi i još troje njegovih suigrača i svi se nalaze u samoizolaciji.

Najjača košarkaška liga svijeta do daljnjega je prekinuta.

Prvi zaraženi bio je francuski centar Rudy Gobert, suigrač Bojana Bogdanovića u Utah Jazzu. Osim Goberta, Duranta i tri zasad nepoznata igrača Netsa, zaraženi su još njegov suigrač Donovan Mitchell i igrač Detroit Pistonsa Christian Wood.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: “Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We’re going to get through this.”

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020