ŠOK U NADOKNADI Hajduk u mislima već slavio prolaz, u nadoknadi se smeo i primio pogodak za eliminaciju

Zapanjujuć je način kako je Hajduk propustio veliku prigodu igrati doigravanje za Europsku ligu

Upravo je nevjerojatno kako je Hajduk uprskao stvar u zadnjim sekundama dvoboja protiv bukureštanske Steaue, imao je 1-1 u zadnjoj minuti nadoknade splitski klub, bio ke to rezultat koji ga je vodio u doigravanje za Europsku ligu. nesmotrena i krivo postavljena obrana, te neusredotočen vratar Posavec omogućili su domaćinu onu zadnju priliku koju je i iskoristio…

Steaua je pobijedila s 2-1, u Splitu je bilo bez golova, dugo Hajduk nije imao tako loš početak sezone.

Oba gola za FCSB postigao je Harlem Gnohere, prvog u 55. minuti iz kaznenog udarca, a drugog u trećoj minuti nadoknade, dok je strijelac za Hajduk bio Ahmed Said u 81.

Kako je prva utakmica prije tjedan dana u Splitu okončana bez pogodaka, gol Gnoherea u sudačkoj nadoknadi odveo je bivšu Steauu u posljednje, 4. pretkolo Europske lige.

Hajduk su doslovno sekunde dijelile od prolaska u 4. pretkolo i dvije utakmice protiv bečkog Rapida, no pogreška vratara Posavca koji je krivo procijenio let lopte nakon centaršuta Benzara koštala je splitski sastav produžetka boravka u Europi.

Tijekom prvog poluvremena niti jedan sastav nije uspio zaprijetiti suparničkim vratima iz otvorene igre, već su najopasnije situacije stvorene nakon udaraca iz kuta. U 21. minuti za Hajduk je zaprijetio Vučur, no njegov udarac glavom s pet metara išao je ravno u rumunjskog vratara. Korner Teixeire u 40. minuti prošao opasno kroz peterac Splićana, no srećom nitko od njegovih suigrača nije uspio doći do lopte.

Za 11-erac kojim je domaći sastav poveo krivac je Mijo Caktaš koji je prilično nepotrebno igrao rukom u svom kaznenom prostoru u duelu s Benzarom. Posavec je pročitao stranu u koju će Gnohere pucati, ali udarac je bio iznimno precizan.

Nakon primljenog pogotka Hajduk je krenuo ofenzivnije prema vratima domaćin i tako ostavio dosta prostora na svojoj polovici igrališta. Rumunji nisu uspjeli iskoristiti niti jedan od brojnih protunapada za 2-0, a za to su bili kažnjeni u 81. minuti. Jairo je lijepo prošao po desnom krilu i uputio odličan ubačaj na peterac gdje je natrčao Said i silovito glavom zatresao mrežu.

Sa 1-1 je Hajduk imao prolazak dalje zbog gola u gostima, a taj je rezultat vrijedio sve do treće minute sudačke nadoknade kada je ubačaj Benzara preletio Posavca, a na drugoj vratnici je loptu spremno dočekao Gnohere i odveo rumunjski sastav u 4. pretkolo.